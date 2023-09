Com gol de falta de Leo Fernández, Fluminense bate Cruzeiro e volta ao G-4 do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (20), o Maracanã foi o palco da vitória do Fluminense contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. No jogo que antecede uma das partidas mais importantes dos últimos tempos para o tricolor carioca - a semifinal da Conmebol Libertadores - o destaque da foi o meia uruguaio Leo Fernández, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória do Time de Guerreiros.

A equipe tricolor mostrou mais iniciativa desde o início e foi se animando ao longo da partida, chegando a acertar o travessão e criar várias chances de gol. No entanto, foi somente no segundo tempo que a equipe carioca conseguiu abrir o placar e garantir a vitória diante de sua torcida.

O gol do jogo

Aos 22 minutos da segunda parte, Marcelo e Leo Fernández se posicionaram para a cobrança de falta, com o lateral-esquerdo inicialmente pronto para a batida. No entanto, Marcelo deixou a bola para o talentoso meia uruguaio, e com um chute preciso e potente, a bola pegou uma curva inesperada no ar, surpreendendo o goleiro Rafael Cabral, que já havia dado um passo na direção oposta. O golaço de Leo Fernández descontrolou a torcida tricolor, que fez a festa nas arquibancadas do Maracanã após o gol.

Classificação e próximos jogos

A vitória fez o Fluminense subir duas posições e consolidou o time comandado por Fernando Diniz no G-4 do Brasileirão, reforçando suas chances para disputar a Conmebol Libertadores no ano que vem. Com a rodada incompleta, o time carioca ainda pode ser ultrapassado por outro tricolor, o Grêmio, que pode chegar a 43 pontos caso vença o Palmeiras e deixar para trás os 41 pontos do Fluminense.

Já o Cruzeiro se manteve no meio da tabela, na 11ª colocação, com 29 pontos, podendo ser ultrapassado por Internacional e Corinthians ao fim da rodada.

O Fluminense agora concentra suas atenções no desafio contra o Internacional, em Porto Alegre, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (27). Enquanto o Cruzeiro volta a campo somente em 1° de outubro, quando enfrentará o América-MG diante de seus torcedores.