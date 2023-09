Gabriel Grando, comemora vitória gremista sobre o Palmeiras: "Soubemos administrar"

Na noite da última quinta-feira (21), Grêmio e Palmeiras se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O imortal saiu vitorioso com um placar de 1 a 0, e a vitória foi muito celebrada, especialmente pelo goleiro Gabriel Grando, que se destacou com defesas ao longo da partida.

O jogo, que teve um clima tenso e disputado, ganhou um elemento a mais de drama quando o jogador Villasanti, do Grêmio, foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo, deixando a equipe gaúcha com um a menos. No entanto, o Grêmio conseguiu se manter firme na defesa e segurar a pressão do Palmeiras.

Grando fala destaca a importância da vitória

Após o apito final, Gabriel Grando falou em entrevista ao SporTV sobre a importância da vitória e da atuação da equipe:

"A gente sabe da qualidade do time do Palmeiras. Então, não é à toa que eles estão nos últimos anos ganhando tudo. Mas fizemos o gol e soubemos administrar uma partida muito importante. A gente não sofreu gol nessa partida, que é uma coisa que a gente vem se cobrando muito."

Ele acrescentou:

"Eu fui feliz também em poder ajudar e espero que agora, nessa sequência, a gente consiga fazer mais jogos sem levar gols. Tínhamos perdido as posições, mas com essa vitória, retomamos o terceiro lugar e ficamos apenas um ponto atrás do Palmeiras, nosso adversário direto na competição. Agora, vamos focar no campeonato, que, se Deus quiser, ainda tem muita coisa boa para a gente."

Como fica?

Com essa vitória, a equipe gremista retomou a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 43 pontos, apenas um ponto atrás do Palmeiras. O Botafogo, que ainda tem um jogo nesta rodada contra o Corinthians, está a nove pontos de distância. Isso deixa claro como cada ponto é valioso nessa fase da competição, e o Grêmio está determinado a continuar sua busca pelo título.

O próximo desafio para o time comandado por Renato Portaluppi será no sábado (30), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília).