Renato projeta posível título após vitória sobre o Cuiabá no Brasileirão : "Está distante, mas não tanto"

Na manhã deste domingo (3), o Grêmio de Renato Gaúcho venceu em casa o Cuiabá, pelo placar de 2 a 0, com gols de Luis Suárez e Rikelme Hernandes (contra). Com esta vitória a equipe gaúcha vai se mantendo entre os três primeiros colocados da competição, e consequentemente chegando mais perto do líder Botafogo, que na noite passada, acabou escorregando no torneio e sendo derrotado pelo Flamengo no Nilton Santos, por 2 a 1, com show de Bruno Henrique, e quebra da invencibilidade em casa que vinha sido mantida pelos cariocas até o momento.

Adversário Complicado

Após o duelo, o treinador Renato Portaluppi deu suas considerações sobre a partida de forma geral, afirmando a dificuldade de se enfrentar a equipe do Cuiabá, e elogiando o desempenho de sua equipe.

"Nós sabíamos que iria ser um jogo difícil, pegado, eu já havia alertado meus jogadores durante esta semana que a equipe do Cuiabá é uma "Carninha de pescoço", que a maioria dos pontos conquistados por eles, haviam sido fora de casa, e também em uma dinâmica diferente, jogamos pela primeira vez neste horário das 11h, tem que acordar cedo, então a preparação foi toda diferente do costume".

"O primeiro tempo foi bastante truncado, onde a gente conseguiu marcar um gol, o que nos deu uma tranquilidade na partida, até porque o Cuiabá se defendia com uma linha de cinco ou quatro, então era difícil de entrar no sistema defensivo deles, mas nós insistimos, conseguimos marcar, no segundo tempo continuamos em cima do adversário também, ainda estava um jogo aberto, realizei substituições buscando defender a equipe adversária pelos lados, consequentemente conseguimos fazer mais um gol, e assim controlando a partida e conquistando mais uma vitória".

Em busca do título

Foto:Divulgação/Grêmio

Renato também falou um pouco a respeito da parada da competição nacional, mais conhecida como Data FIFA, lamentando a parada ter sido realizada agora, em que a sua equipe vêm embalada", mas também afirma a importância de dar uma folga merecida ao seus jogadores, e também afirmando a possibilidade do título do Brasileirão 2023.

"Nós vínhamos bem, nós estamos embalados, mas faz parte da FIFA, todo ano têm essa parada, nós tivemos de parar também e dar uma folga para os nossos jogadores, até porque eles merecem muito, e na volta nós nos reapresentamos, continuamos os treinamentos, e mantermos o nosso pensamento, de brigarmos pelo título, nós sabemos que é difícil, mas não é nada impossível, enquanto houver as chances matemáticas, nós iremos correr atrás."

Fechados com Renato

Foto:Divulgação/Grêmio

O meio-campista Villasanti também falou, na saída do gramado, sobre a possibilidade de título do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e reforçou o mesmo pensamento do comandante da equipe Renato Gaúcho.

"Acho que o professor e a gente sempre deixamos claro que o objetivo é o título. O Botafogo está fazendo um grande campeonato, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho e vamos seguir assim. E ver o que acontece mais para frente."

Próximo Compromisso

O Grêmio, por conta da data FIFA iniciada ainda neste fim de semana, volta aos gramados somente nos dia 14 de Setembro, em uma quinta-feira, em que terá de enfrentar o RB Bragantino, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. O duelo é válido pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023, em que o tricolor Gaúcho se encontra na terceira colocação.