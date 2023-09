Vitória vence Ituano fora de casa e segue na liderança da Série B

Nesta sexta-feira (22), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, Vitória e Ituano disputaram o jogo válido pela 29° rodada da Série B 2023. Apesar de atuar fora de casa, o time baiano não se intimidou e venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Trindade e Iury Castilho.

O time do Vitória, que não quis saber dos donos da casa, abriu o placar do jogo aos 6 minutos do 1° tempo, com um lindo gol de cabeça do meio-campista Matheus Trindade. Esse gol garantiu a vitória parcial do Leão da Barra no primeiro tempo regulamentar.

Já na segunda etapa, após substituições durante o intervalo, o jogo teve um número maior de faltas e cartões amarelos. Com a marcação precisa das equipes, o árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima, não economizou nos cartões para os jogadores. Ao todo, foram distribuídos 6 cartões durante o segundo tempo.

Apesar da marcação alta e das poucas oportunidades de gols criadas por ambas as equipes, o time do Vitória ampliou o placar já nos acréscimos da segunda etapa, com Iuri Castilho, garantindo os 3 pontos que confirmaram a liderança do campeonato.

Situação dos times

Com o resultado, o time baiano segue na liderança, com 55 pontos, abrindo cinco pontos de vantagem para o segundo e terceiro colocados do campeonato da Série B, o Guarani e o Sport, que podem diminuir essa diferença, já que ambos os times jogam neste sábado (23). Já o time do Ituano, após chegar ao seu terceiro jogo sem vitória, ocupa a 14ª posição da tabela, seis acima do Z-4.

Próximos compromissos

Na próxima sexta-feira (29), o Vitória jogará em casa contra o Tombense, às 21h30 (de Brasília). Já o Galo de Itu, entra em campo apenas no sábado (30), contra o Botafogo-SP, às 17h (de Brasília), jogos que serão válidos pela 30° rodada do Brasileiro série B.