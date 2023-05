Vitória vence Botafogo-SP e segue com 100% de aproveitamento na Série B

Na noite desta sexta-feira (6), o Vitória venceu o Botafogo-SP, por 3 a 0, pela Série B, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Mantendo assim, o 100% de aproveitamento em quatro jogos na Segundona. Marcaram para o time baiano de Léo Gomes, Welder e Tréllez.

Vitória pressiona e marca

O jogo começou bastante movimentado, com ambas equipes tendo domínio e boas chances. Porém, pouco a pouco, o Vitória conseguiu se impor, e ser superior. Aos 7, Osvaldo saiu na cara do gol e finalizou para fora. Na sequência, veio a resposta do Botafogo-SP, quando Salatiel ganhou da zaga adversária e, frente a frente com Lucas Arcanjo, concluiu em cima do goleirão. Após isso, só deu Vitória, que aos 34, abriu o placar após Léo Gomes meio de ombro e meio de cabeça aproveitar cobrança de falta de Osvaldo. Atrás no marcador, o Tricolor até saiu mais ao ataque, mas sem muita criatividade e com espaço no contra-ataque, falharam nos minutos finais, descendo para os vestiários derrotados por 1 a 0.

Vitória domina e amplia duas vezes

A partida recomeçou com o Vitória se impondo e mostrando sua superioridade, atacando bastante . Logo aos 6, já teve chance incrível desperdiçada por Zé Hugo na cara do gol. Já o Botafogo-SP conseguia ter mais posse de bola, porém não criava e nem oferecia perigo. Aos 16, Arcanjo fez reposição ruim, mas contou com desvio na defesa do Tricolor para a bola sobrar com Osvaldo, que serviu Welder para só empurrar para o fundo do gol. Na sequência, houve a primeira queda de energia em parte dos refletores do estádio, o jogo ficou paralisado por 40 minuto. Apesar da paralisação, a partida retornou movimentada e quente, com boas chances de gols para ambas equipes, mas sem boas finalizações. Porém, nos minutos finais, Tréllez ganhou da defesa, marcou o seu golaço, decretando 3 a 0 para o Vitória.

Mas, e como fica?

Com o quarto triunfo em quatro jogos, o Vitória foi a 12 pontos e retomou a liderança da Série B. Já o Botafogo-SP segue com nove pontos, na 5ª posição.

Próximos Jogos

O Vitória volta a campo na próxima quarta- feira (10), em partida atrasada da 4ª rodada da Série B, contra o Ceará, no Presidente Vargas, às 19h. Já o Botafogo-SP tem novo compromisso pela Segundona somente no domingo (14) diante do ABC, no Frasqueirão, às 20h30.