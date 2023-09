Após sofrer goleada histórica, Vitória recebe Avaí com chance de voltar à ponta da Série B

Na tarde deste domingo (17), Vitória e Avaí medirão forças em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Barradão, casa da equipe nordestina.

Os comandados de Léo Condé querem voltar a ponta da tabela de classificação da "segundona". Atualmente, o Leão da Barra é o 2º colocado com 49 pontos, um a menos que o Sport, líder do campeonato. Ou seja, um triunfo dos mandantes os colocam de volta ao topo do campeonato. Pelo outro lado, os catarinenses estão na 16ª posição com 30 pontos conquistados, três de distância da zona da degola.

O encontro entre os clubes no primeiro turno, disputado na Ressacada, terminou com o marcador empatado, com um gol para cada lado. Vale ressaltar que o Avaí não perde há 11 anos para o Vitória. De lá para cá foram três triunfos avaianos, além de cinco empates.

Vitória quer voltar a vencer

Os donos da casa não vencem e não balançam as redes há três jogos pela Série B. Além disso, no último compromisso pela segunda divisão, o Vitória sofreu uma dolorosa goleada por 6 a 0 contra o CRB, longe de seus domínios.

Léo Condé terá dois desfalques por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Iury Castilho e o volante Dudu não estarão a disposição do treinador. Por fim, o lateral-esquerdo Felipe Vieira não atua mais na temporada por lesão no joelho esquerdo. O camisa 6 passou por cirurgia na última quinta-feira (14).

Avaí chega embalado por triunfo

O elenco treinado por Eduardo Barroca vem de bom resultado. No último duelo pelo campeonato, o Avaí venceu o Novorizontino pelo placar mínimo.

O técnico avaiano não terá apenas um jogador a disposição. Felipe Bastos estava pendurado e foi amarelado no embate contra o Tigre Paulista. Portanto, o volante terá de cumprir suspensão no duelo deste domingo.

Fique de olho no apito

Confira quem será o juiz da partida:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza|FIFA - SP

Assitente 1: Fabrini Bevilaqua Costa|FIFA - SP

Assistente 2: Evandro de Melo Lima|SP

Quatro Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza|BA

VAR: Caio Max Augusto Vieira|RN