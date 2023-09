Luxemburgo é demitido do Corinthians após empate na Sul-Americana

Fim da linha para Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Na tarde desta quarta-feira (27), o Timão anunciou por meio de suas redes sociais que o experiente comandante não é mais técnico do clube.

Na partida de ontem, entre Corinthians e Fortaleza, o comandante foi vaiado pela torcida, e o resultado ruim na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana também pesou, tornando a permanência insustentável.

Luxa foi demitido após 38 partidas disputadas, tendo conquistado 14 vitórias, 12 empates e sofrido 12 derrotas, com um aproveitamento de 38%. Além disso, Luxemburgo levou o Timão às semifinais da Copa Sul-Americana, onde está disputando uma vaga para a final com o Fortaleza. No Brasileirão, ele deixou a equipe na décima colocação.

Ainda segundo a nota divulgada, os treinos desta quarta-feira, (27), serão comandados pela comissão técnica permanente do clube. O Corinthians vai busca de um novo treinador, enquanto briga pelo título da Copa Sul-Americana.