Zé Ricardo reconhece queda do Cruzeiro após empate no clássico e pede apoio da torcida

O Cruzeiro iniciou bem o clássico contra o América-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou a sair na frente, mas acabou se desligando e cedeu o empate de 1 a 1, no Mineirão. O resultado ligou o sinal de alerta, já que a Raposa está na 12ª colocação, somando 30 pontos, sendo apenas quatro pontos para o Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Zé Ricardo, que mexeu no ataque, deixando Nikão mais centralizado, e Arthur Gomes e Wesley nas pontas, admitiu que acreditava. em resultado positivo, mas o time acabou sentindo o tento do Coelho.

"A gente tinha uma expectativa muito grande de fazer uma partida e trazer o resultado junto com o nosso rendimento. Esse rendimento veio até o momento que o América empatou a partida, até ali tínhamos feito um, poderíamos ter feito outro. Depois do gol, a gente sentiu, e terminamos o primeiro tempo muito mais próximos do ambiente que o América queria, jogo mais franco, mais aberto em transição do que aquilo que tínhamos programado para a partida".

Zé Ricardo ressalta trabalho na busca pela excelência

Apesar de ter realizado o seu terceiro jogo como técnico do Cabuloso, Zé ainda ressaltou o trabalho para buscar a excelência.

"A gente continua insatisfeito. Vamos continuar trabalhando pois a gente precisa produzir mais. O que eu falo com eles (atacantes) é trabalhar com excelência para ser competente e merecer a vitória. A gente conseguiu isso bem até o gol do América, mas é pouco. Temos que continuar trabalhando para manter por mais tempo".

O comandante estrelado pediu o apoio da torcida, que até chegou a vaiar alguns jogadores durante as substituições e o time assim que a partida foi encerrada.

"O torcedor é fundamental. Independentemente dessa situação, que eles continuem nos apoiando, porque tenho certeza de que esse grupo vai dar o retorno. Não tenho a mínima dúvida disso, porque conheço o caráter de cada um."

O Cruzeiro conta com quase duas semanas de treino e entrará em campo apenas no dia 14 de outubro, num sábado, contra o Cuiabá, às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal.