Com desfalques, Athletico recebe Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (29), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense encara o Cruzeiro no Ligga Arena, às 16h (horário de Brasília). Na briga para conseguir terminar o primeiro turno na parte de cima da tabela, as equipes se enfrentam em Curitiba.

O Furacão vem de uma vitória fora de casa, por 2 a 0 em cima do Vasco da Gama, e se encontra na quinta colocação. Já o Cabuloso foi derrotado para o Goiás, por 1 a 0, dentro do próprio estádio, ficando estacionado em 11° lugar na classificação do brasileirão.

As equipes estão há uma semana sem jogar, por conta da semifinal da Copa do Brasil, assim tendo a semana livre para descansar e treinar com calma, procurando encontrar um futebol convincente, com intuito de subir na tabela da competição.

O retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos que se enfrentaram, é vantajoso para o time paranaense, com duas vitórias do Furacão, uma do time mineiro e dois empates, sendo o último confronto em 2019, pelo Brasileirão, na "antiga" Arena da Baixada, terminando em um empate de 0 a 0.

Desfalques

Athletico-PR

O clube que é comandado pelo interino Wesley Carvalho, não contará com Zé Ivaldo que cumprirá suspensão, Pedro Henrique, Fernando, Christian e Rômulo também são desfalques por lesão. Alez Santana é dúvida para partida, após tratamento de uma lesão.

Cruzeiro

O técnico Pepa terá algumas baixas para partida, Gilberto está suspenso e fica fora do jogo, Bruno Rodrigues está no departamento médico se recuperando de uma lesão no ombro esquerdo. Neto Moura e Henrique Dourado não foram relacionados por opção do treinador.

Prováveis escalações

Athletico-PR

Bento; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Hugo Moura e Erick (Alex Santana); Vidal, Vitor Bueno (Bruno Zapelli); Canobbio e Vitor Roque.

Técnico: Wesley Carvalho

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Lucas Silva) e Mateus Vital; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Elias (Arthur Gomes).

Técnico: Pepa

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)