Cruzeiro vence Santos com tranquilidade e retoma caminho das vitórias no Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (14) o Cruzeiro venceu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 0, em partida válida pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Os gols da Raposa foram marcados por Jussa no primeiro tempo, Bruno Rodrigues e Nikão deixaram suas marcas e fecharam o placar do duelo.

A equipe de Minas Gerais vinha tendo um baixo desempenho no Campeonato Brasileiro, tanto que desde a sua última vitória conquistada na competição, contra o Vasco, na décima terceira rodada, o treinador Pepa foi demitido do cargo técnico, e o seu sucessor foi Zé Ricardo, quer conquistou sua primeira vitória sob o comando do alviceleste.

Cruzeiro marca no final do primeiro tempo e complica Santos

Foto: Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro já nos primeiros minutos da partida mostrou a que veio, vencer, no primeiro minuto os mineiros quase marcaram, e os donos da casa tiveram que contar com um bloqueio de Júnior Caiçara em cima da linha, e lances como esse são capazes de desestabilizar equipes, que foi o caso do Peixe, após a pressão tomada logo no início do confronto, os mandantes não conseguiam manter a calma com a bola nos pés, e tinham muita dificuldade na criação de jogadas, já os seus adversários muito pelo contrário, os cruzeirenses estavam com muita intensidade e tentando aproveitar ao máximo as suas chances, e naturalmente os jogadores de Aguirre não aguentaram a pressão por muito tempo.

Aos 40 minutos da primeira etapa, Lucas Silva cobrou um escanteio venenoso na área alvinegra, e Matheus Jussa não desperdiçou, abriu o placar para o Cruzeiro.

Brilha estrela de Nikão e Santos sofre dura derrota na Vila Belmiro

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Diferentemente da primeira etapa, o início dado segundo tempo não foi tão empolgante, as equipes voltaram do intervalo com menos intensidade e procurando cadenciar o jogo, tal clima que se estendeu até mais ou menos a metade da etapa. Porém, um fator mudou tudo, a entrada de Nikão na partida, o meia-atacante, que não vinha tendo muitas oportunidades na equipe do antigo treinador Pepa, e nas poucas não desempenhava um bom futebol, hoje foi diferente, Nikão um minuto após a sua entrada deu um bonito passe para seu companheiro Felipe Machado, que acabou mandando para fora, mas o atacante não estava para brincadeira, praticamente no lance seguinte, Nikão acerta mais um grandioso passe, dessa vez a bola caiu nos pés de Bruno Rodrigues, que não fez desfeita e colocou a bola no fundo da rede.

Com um cenário já quase catastrófico para o Santos na Vila Belmiro, a equipe da casa tentou buscar um resultado nos minutos finais, mas com muita desorganização e afobação, tal estratégia que ao invés de ajudar, atrapalhou bastante, aos 44 minutos da segunda etapa, Nikão, novamente, pegou uma bola pelo lado direito do gramado, levou para perna esquerda e soltou uma bomba no gol de João Paulo, sem chances de defesa, e acabou fechando o placar da partida em 3 a 0, e tendo sido o grande nome da partida, apesar dos poucos minutos em campo.

Como ficaram na Tabela ?

O Peixe com esta derrota se complica ainda mais no Campeonato Brasileiro, a equipe manteve seus 21 pontos conquistados e garantiu a permanência por pelo menos mais uma rodada entre os quatro últimos colocados da competição.

Uma vitória como a de hoje deu uma sobrevida ao Cruzeiro, que não conseguia resultados positivos há algum tempo, e hoje somou mais três pontos e atualmente se encontra na décima colocação do Brasileirão 2023, com 31 pontos conquistados.

Próximos Compromissos

O Santos volta aos gramados na próxima segunda-feira (18), em que terá de enfrentar o Bahia de Rogério Ceni, na Arena Fonte Nova, às 20h, e precisando vencer para melhorar a sua situação na liga nacional

A Raposa volta a campo na próxima quarta-feira (20), e terá de jogar contra o forte Fluminense de Fernando Diniz, no Estádio do Maracanã, às 21h30.