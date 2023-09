Zé Ricardo sobre gol do Fluminense: "Batida de rara felicidade"

O Cruzeiro foi derrotado na noite desta quarta-feira (20), pelo Fluminense, no Maracanã, com golaço de Leandro Fernández no segundo tempo. O confronto foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zé Ricardo começou dizendo que Oliveira entrou pelo seu poder de construção de jogo, visando diminuir a posse de bola do Fluminense. O treinador admitiu que o Cruzeiro esteve "tecnicamente abaixo" no primeiro tempo. Avaliou que o time voltou melhor para o segundo tempo e disse que sai frustrado do jogo por ter conseguido segurar o volume de jogo do Flu.

O técnico da Raposa também falou a respeito do golaço de falta de Léo Fernandez e o que achou a respeito se foi falha ou não de Rafael Cabral, o goleiro da equipe.

“No vídeo não vi, mas tava na reta do gol. Chute de rara felicidade. Ela entra bem afastada do Rafael, que estava fazendo atuação brilhante. Não vejo como falha dele não. Vejo como uma batida de rara felicidade.”

Zé Ricardo analisou o Cruzeiro com uma falta de conexão no momento de construção, e a ideia de escalar o Nikão era para cadenciar o jogo, manter a posse de bola, uma característica do camisa 10. Para ele, investir na bola longa não era um bom negócio devido ao poder aéreo da defesa do Flu. Ressaltou, novamente, as dificuldades técnicas da equipe mineira.

Sobre os jogadores

O técnico falou um pouco a respeito de alguns jogadores. Sobre Nikão, Zé quis aproveitar o jogador para lançar os pontas nos espaços deixados pelo Fluminense, além de manter a posse, mas, por falhas técnicas, não conseguiu. Voltou a elogiar o poderio do Tricolor carioca e ressaltou que tomou "precauções" por causa dessa força do adversário. Ele se mostrou otimista para os próximos confrontos da Raposa.

Sobre o volante Fernando Henrique, que não saiu do banco, Zé Ricardo afirmou que ele tem muito talento, um estilo de jogo vistoso, mas elogiou o momento de Jussa e Lucas Silva e disse que quando a oportunidade surgir, Fernando, que tem um comprometimento grande no dia a dia, vai dar conta. Afirmou que naturalmente a oportunidade de Fernando vai aparecer.