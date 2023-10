Flamengo recebe "sim" de Tite e trabalha para ter o treinador contra o Cruzeiro

O Flamengo avançou nas negociações para contratar o técnico Adenor Bachi, o Tite. O ex-comandante da Seleção Brasileira enfim disse sim ao Rubro-Negro e pode voltar a trabalhar em um clube ainda em 2023. A informação é do "Ge.com". Agora, o time carioca corre contra o tempo para fechar as tratativas e ter o treinador no duelo diante do Cruzeiro, no dia 19 de outubro, pelo Brasileirão.

O Mais Querido já definiu que Mário Jorge, técnico do sub-20, comandará o grupo no sábado (7), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, as negociações com Tite seguirão a todo vapor e a tendência é que o novo treinador chegue durante a pausa para a Data-Fifa a partir da segunda-feira (9). Assim, a estreia seria no dia 19 de outubro, no Mineirão, contra o Cruzeiro.

Contrato de Tite com o Flamengo será até o fim de 2024 e quatro profissionais chegam junto com o comandante

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Com as negociações em andamento, o contrato de Tite com o Flamengo irá até o fim de 2024, quando encerra o mandato do atual presidente Landim e terão novas eleições no clube da Gávea. O ex-técnico da Seleção Brasileira estava livre no mercado desde a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 2022.

O comandante chegou a afirmar que não assumiria nenhum compromisso com clubes em 2023, mas o projeto do Flamengo visando a temporada de 2024 fez Adenor repensar. A ideia inicial do treinador era um trabalho na Europa, mas não surgiram propostas de encher os olhos durante a janela de janeiro.

Tite chegará ao Flamengo com a comissão técnica que trabalhou com ele na Seleção Brasileira. Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier serão os auxiliares, enquanto Fábio Mahseredjian assume a preparação física. Entre eles, apenas Mahseredjian já passou pelo clube carioca. Ele trabalhou na Gávea em 2003.