Flamengo vence e tem vantagem magra contra o Olimpia pela Libertadores

O Flamengo fez o dever de casa! Atuando no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Olimpia por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique,, e vai levar uma vantagem magra para o estádio Defensores del Chaco, na quinta-feira (10).

A expectativa era de um placar mais elástico, mas os brasileiros enfrentaram uma defesa forte e bem postada do Olimpia e somente a dupla Bruno Henrique-Gabigol foi capaz de furar o bloqueio e mandar a bola para as redes uma vez.

Flamengo vai mal no primeiro tempo e não fura o bloqueio do Olimpia

Ao contrário do que se esperava, o Flamengo foi mal no primeiro tempo e parou, muitas das vezes, no ferrolho montado pelo técnico Arce no Olimpia. A melhor chance do Rubro-Negro na primeira etapa saiu dos pés de Gerson no finalzinho.

Aos 43, Wesley rolou para o volante na entrada da área. Ele limou a marcação e soltou uma bomba, que desviou na defesa e obrigou o goleiro Espínola a fazer grande defesa. Já o Olimpia, respondeu com Walter González. Aos 45, os paraguaios cobraram escanteio na área, Ortiz cabeceou e González ficou livre ne pequena área, mas parou no travessão e a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Rubro-Negro abre o placar, paraguaios reclamam de pênalti e Flamengo vence

Na segunda etapa, o Mais Querido voltou com uma formação diferente, mas apenas na parte tática. Bruno Henrique passou a pisar mais na área e foi assim que o Flamengo chegou ao gol.

Aos 2, Gabigol saiu da área para receber a bola no lado direito, limpou marcador e levantou para Bruno Henrique subir livre na área para marcar de cabeça: 1 a 0.

No lance seguinte, aos 4, Fernandez recebeu na entrada da área do Flamengo e soltou uma bomba que desviou no braço de David Luiz e foi pra fora. Os jogadores do Olimpia pediram pênalti, mas o árbitro ouviu o VAR e mandou a partida seguir após revisão.

O jogo se desenrolou com os mandantes pressionando em busca do segundo gol, mas a partida acabou com o placar mínimo.

Agenda

Flamengo e Olimpia voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (10) pelo jogo de volta da Libertadores no Estádio Defensores del Chaco. O Mais Querido pode perder por até empatar para se classificar.