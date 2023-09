Flamengo anuncia demissão de Sampaoli e busca novo técnico

O Flamengo anunciou, na noite desta quinta-feira (28), a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli. O treinador não resistiu à perda da Copa do Brasil para o São Paulo e, agora, está livre no mercado.

O Rubro-Negro tem o nome de Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira, como principal alvo, mas as conversas ainda não tiveram um desfecho positivo. Contratado em abril após a saída de Vítor Pereira, Sampaoli esteve à frente do Mais Querido em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Ao todo, foram 63 gols marcados e 41 gols sofridos e 60.7% de aproveitamento.

O técnico ficou marcado negativamente pela eliminação precoce nas oitavas de final da Libertadores contra o Olimpia e pela derrota na final da Copa do Brasil, em que o São Paulo sagrou-se campeão pela primeira vez.

Mesmo assim, a demissão foi considerada tardia por boa parte da torcida, uma vez que decisão da Copa do Brasil aconteceu no domingo (24) e, já tendo definido a saída de Sampaoli, o Flamengo optou por manter o comandante dando treinamentos até a noite desta quinta-feira (28).

Tite chegou ao Rio de Janeiro antes de negociar com o Flamengo

O favorito da diretoria do Flamengo para ocupar o cargo de treinador tem nome e sobrenome: Adenor Leonardo Bacchi. Ex-treinador da Seleção Brasileira, o nome de Tite é bem avaliado no departamento de futebol do clube, que espera contar com o comandante ainda em 2023.

O técnico gaúcho desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (26) com a família. Entretanto, a chegada do profissional à capital carioca nada tinha a ver com as negociações para substituir Sampaoli. Ainda assim, Tite não tinha a previsão de voltar a trabalhar em clubes em 2023, somente em 2024.

A negociação entre as partes está em andamento, mas longe de ter um desfecho. Fato é que os cariocas recebem o Bahia, no sábado (30), no Maracanã. A expectativa é de que Mário Jorge, do sub-20, atue de forma interina até a chegada de um novo treinador.