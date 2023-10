Mario Jorge avalia desempenho do Flamengo e afirma: "Se for pra ficar aqui, vou fazer da melhor forma"

Na noite deste sábado (07), o Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena e o técnico Mario Jorge avaliou o resultado da equipe e a sequência da temporada.

Isto porque este pode ter sido o último jogo do treinador interino à frente da equipe profissional do Flamengo. O Rubro-Negro negocia a chegada de Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira. Questionado sobre continuidade, Mario Jorge afirmou que não sabe o futuro, mas se for ficar à frente da equipe fará da melhor forma.

"Acho que o clube acredita, tanto acredita que eu estou aqui. Se vai ter sequência ou não, não sei. Acho que de repente daqui a pouco vou voltar para o sub-20, mas se for para ficar aqui, vou fazer da melhor forma".

Mario Jorge fala sobre má fase de Gabigol

Gabigol começou no banco de reservas pelo terceiro jogo consecutivo à frente do Flamengo. Foi assim na final da Copa do Brasil, ainda com Sampaoli, e duas vezes com Mario Jorge (contra Bahia e Corinthians). O atacante entrou no segundo tempo, mas também fez uma partida à baixo do esperado. O técnico do Mais Querido saiu em defesa do jogador:

“O Gabi tem muita história dentro do clube, a gente não pode descartar isso, a gente precisa tratar ele com carinho, com calma, com paciência, também a torcida ter um pouco de paciência com ele. Apoiando para que ele possa sair dessa fase".

Mario Jorge também foi questionado sobre as alterações que promoveu e afirmou que Arrascaeta e Gabigol demoraram a entrar no ritmo do jogo:

"Demorou um pouco para o Arrascaeta e o Gabi entraram um pouquinho no jogo, depois que eles entraram a gente melhorou".

Elenco animado com Tite?

Mário Jorge foi questionado se o elenco está animado com a possibilidade do Tite chegar:

"Eu não ouvi nenhum tipo de comentário dos atletas falando dessa questão. Vi o Rossi, no pós jogo contra o Bahia, comentou do quilate do Tite, mas internamente não tem nenhum tipo de comentário".

Agenda

O Flamengo agora terá uma pausa para treinamentos por conta da Data FIFA. O próximo compromisso do Rubro-Negro será no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.