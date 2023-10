Coritiba busca virada forta de casa, bater Atlético-MG e deixa lanterna do Brasileirão

Neste domingo (8), o Atlético Mineiro recebeu o Coritiba em casa, pela 26ª rodada do Brasileirão 2023, e foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Após três vitórias consecutivas na Arena MRV, o Atlético desperdiçou a chance de ingressar no G-6, sendo derrotado de virada pelo Coritiba, que renasceu com a vitória.

Recorde de público

O jogo, que teve o maior público da Arena atleticana com 38.358 presentes, começou com um primeiro tempo morno, sem grande inspiração de ambas as equipes.

Após o intervalo, Hulk marcou pelo Atlético aos 14 minutos. A resposta do Coxa não demorou, com Matheus Bianqui empatando em uma finalização de fora da área cinco minutos depois.

Brilha Slimani

A tensão aumentou no jogo à medida que as equipes buscavam a vitória. Os treinadores estavam agitados à beira do campo e precisavam agir. Por isso, Thiago Kosloski apostou em manter Slimani em campo na esperança de uma oportunidade. E foi exatamente isso que aconteceu: Slimani marcou seu terceiro gol consecutivo após uma jogada de Jamerson, assegurando a vitória vital para o Coritiba.

Classificação e próximos jogos

Com essa derrota, o Atlético permanece com 40 pontos, ocupando a nona posição na tabela. O G-6 é fechado pelo Fortaleza, que soma 42 pontos. Por outro lado, o Coritiba, com 20 pontos, saiu da última posição, deixando o América com 18 pontos na lanterna. O Coxa agora está a oito pontos do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

As equipes terão tempo para se preparar para os próximos desafios, já que haverá a pausa no campeonato devido à Data-Fifa. O Atlético retornará aos gramados no dia 19, quando enfrentará o Palmeiras, atualmente na quarta posição. Enquanto isso, o Coritiba receberá o Cuiabá, que está na 11ª posição, um dia antes.