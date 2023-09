Furacão e Galo empatam e estacionam na tabela do Brasileirão

Athletico e Atlético-MG fizeram duelo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (02), no estádio Ligga Arena e a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Paulinho, para o Galo, e Vitor Roque, para o Furacão. Com o empate, o Athletico permanece na 7ª colocação com 34 pontos. Do outro lado, o Atlético Mineiro estaciona na 9ª posição com 31 pontos.

Empate entre Atléticos!

O Atlético-MG controlou as ações desde o início. Aos quatro minuitos, Pavón finalizou e parou no goleiro Léo Linck. No minuto seguinte, o Galo abriu o placar: Paulinho aproveitou cruzamento e mandou de cabeça para fazer o 1 a 0. O time mineiro diminuiu o ritmo, mas o Athletico demorou para entrar no jogo.

O Furacão até rondou o ataque, mas sem ser objetivo. Enquanto isso, o Galo chegava nos contra-ataques e teve mais chances para ampliar. Em uma delas, Pavón parou de novo no goleiro, aos 25. O Athletico acordou e teve duas boas oportunidades: uma em cabeceio de Thiago Heleno e outra em chute de Vitor Bueno,, com Everson salvando nas duas.

O Athletico voltou com outra postura para etapa final. Com as entradas de Cuello e Zapelli o time paranaense se tornou mais agressivo e a equipe empurrou a equipe mineira, que não conseguia passar do meio-campo. O resultado da postura veio aos 32 minutos da etapa complementar, com Vitor Roque, ao receber passe de Fernandinho. O camisa 9 tentou duas vezes para passar pelo goleiro Everson e empatar o placar.

Após o gol, o time paranaense seguiu em busca da virada mesmo ficando com um jogador a menos (Fernandinho foi expulso aos 36 minutos após levar o segundo cartão amarelo por atingir Saravia com o braço) mas não conseguiu vencer a partida.

Agenda

Com a pausa da Data Fifa, o Athletico volta a campo apenas na quarta-feira (13), para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro retorna aos gramados no sábado (16), para receber o Botafogo, em casa, também pela 23ª rodada da competição.