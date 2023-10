Abel é punido pelo STJD e desfalcará o Palmeiras por duas partidas

Nesta terça-feira (10), o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi julgado e punido com duas partidas de suspensão pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por declarações do feitas na derrota palestrina de 1 a 0 para o Grêmio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão também foi penalizado com multa equivalente ao valor de R$ 2 mil por conta das manifestações de seu comandante, denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". O Departamento Jurídico da Sociedade Esportiva Palmeiras irá recorrer da decisão.

"O gesto é mais grave do que as próprias palavras, fazer gesto de roubo e apontar para a arbitragem é um absurdo", disse o procurador Marcos Souto Maior, do STJD.

O treinador português foi advertido por insiunar, ainda dentro de campo, que o árbitro Bruno Arleu de Araújo havia sido um dos responsáveis, de maneira proposital, pela derrota do Palmeiras na Arena do Grêmio. O comandante deixou o gramado fazendo gestos com as mãos sinalizando um 'roubo' e dizendo: "isso é roubar, isso é roubar". O ato foi registrado em súmula da partida e, após isso, o profissional foi denunciado.

"Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, o senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: "Isso é roubar! isso é roubar! isso é roubar", relata o árbitro na súmula do duelo.

Com a punição, Abel deve desfalcar o Palmeiras nos confrontos contra Atlético-MG, no Allianz Parque, e Coritiba, no Estádio Couto Pereira, retornando ao comando técnico da equipe no clássico diante do São Paulo, no próximo dia 25 de outubro, na casa do Verdão.