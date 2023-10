Boca empata com Palmeiras no Allianz Parque, vence nos pênaltis e vai à final da Libertadores

O Boca Juniors é finalista da Conmebol LIbertadores 2023! Na noite desta quinta-feira (05), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Boca, em duelo válida pela partida de volta das semifinais do torneio mais importante do continente.

Visitante indigesto, os Xeneizes marcaram com Cavani, na primeira etapa, mas após expulsão de Marcos Rojo, não conseguiram segurar o resultado e tomaram o empate com gol de Piquerez, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, brilhou a estrela de Sergio Romero e o Boca Juniors garantiu sua vaga na decisão com uma vitória de 4 a 2.

Eliminado, o Palmeiras terá pela frente apenas as últimas rodadas do Brasileirão para fechar a temporada e começar a planejar o ano de 2024.

Cavani desencanta!

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

O Verdão começou com tudo no duelo mais importante da temporada até aqui. Com linda festa da torcida alviverde, os comandados de Abel Ferreira tiveram sua primeira chegada logo aos dois minutos, quando Mayke buscou cruzamento na área, que foi bem interceptado por Sergio Romero. Depois foram as vezes de Artur e Menino arriscarem, mas ambas oportunidades não levaram perigo a meta Xeneize.

O clima de decisão, no entanto, à tona ainda antes dos 15 minutos iniciais. Aos 14, Gabriel Menino arriscou de fora da área, o goleiro argentino a fez defesa em dois tempos, enquanto Rony chegou em velocidade e trombou com o goleiro já caído. Os boquenses não gostaram nada da postura do atacante palmeirense e foram cobrar satisfação.

Depois disso, a partida passou a ficar mais pegada e o Verdão seguia com o domínio da partida, abusando em cruzamentos. No entando, as subidas palestrinas abriam espaço para os visitantes, que aos 22 minutos, teve bom contra-ataque puxado por Miguel Merentiel. O camisa 16 passou por Gómez, invadiu a área e acionou Cavani, que chegou livre para empurrar a bola ao gol e abrir o placar da decisão no Allianz Parque.

Desorganizado e sem conseguir pressionar, o Palmeiras criou duas oportunidades com Rony, mas a tentativa de bicicleta e a cabeçada passaram longe. Os visitantes passaram a saber aproveitar o campo cedido pelos donos da casa e tiveram grande chance com Barco, que chutou com força da entrada da área e forçou Weverton a fazer a defesa em dois tempos, e com Cavani, que chegou a marcar novamente, mas teve seu tento anulado por impedimento.

Piquerez para buscar o empate!

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

Em busca da virada e da classificação, Abel Ferreira promoveu, ainda no intervalo, as entradas de Kevin e Endrick e os Crias da Academia corresponderam com suas respectivas funções.

Com a entrada dos atacantes, o Verdão passou a ter mais velocidade e versatilidade dentro de campo, passando a pressionar cada vez mais os argentinos.

Aos sete minutos, Gómez teria grande chance, mas foi interceptado pela defesa Xeneize instantes antes de finalizar. Cinco depois foi a vez de Zé Rafael arriscar e obrigar Romero a fazer grande defesa.

Após boa jogada de Kevin, Marcos Rojo chegou firme na promessa palestrina, não acertou a bola e foi expulso, deixando o Boca com um a menos e fortalecendo ainda mais a blitz palmeirense.

O Verdão ficou no quase com Rony, mas aos 27 minutos, a bola sobrou para Mayke após cobrança de escanteio. O camisa 12 acionou Piquerez, que arriscou de muito longe. A bola desviou em Ezequiel Fernández, e Romero não alcançou, ocasionando no empate alviverde no Allianz Parque.

Os donos da casa seguiraseguiuma grande pressão e, já nos acréscimos, Romero salvou o Boca em grande defesa após bicicleta de Rony, segurando o empate em 1 a 1 e levando a decisão para os pênaltis.

E nos pênaltis...

Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, a vaga na grande final foi decidida nos pênaltis, onde brilhou a estrela de Sergio Romero.

Cavani abriu a disputa e parou em Weverton. Logo em seguida, Veiga também desperdiçou sua cobrança e parou em Romero.

Depois disso, os Xeneizes converteram com Barco, Valentini e Figal, enquanto o Verdão perdeu com Gómez, marcou com Kevin e Piquerez e foi eliminado após Pol Fernández converter.

Próximos passos

Eliminado da Copa Libertadores, o Palmeiras terá apenas o restante do Brasileirão para se disputar em 2023. O Verdão volta a campo neste domingo (08), diante do Santos, na Arena Barueri.

O Boca Juniors, classificado para a final da competição mais importante do continente, tem seu foco total na decisão do dia 04 de novembro, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes disso, os Xeneizes enfrentarão o Belgrano, no próximo dia 10, pela Copa da Liga Argentina.