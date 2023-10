Abel Ferreira afirma ser o culpado após eliminação para Boca Juniors: "Eu sou o máximo responsável pela derrota"

Na noite desta quinta-feira (5), em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras foi eliminado para o Boca Juniors no Allianz Parque. Após o término do confronto, o treinador Abel Ferreira concedeu sua entrevista na coletiva de imprensa, falando um pouco dessa eliminação dolorosa para equipe alviverde.

Sobre a escalação

"Quem é o treinador dessa equipe? Quem treina com eles diariamente? Quem os conhece como ninguém? Quem faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tenho mais nada a dizer."

Partida na visão do técnico

"Nosso adversário, na primeira vez que chutou, fez o gol. Jogou muito fechado, marcações individuais. Difícil encontrar espaços. Penso que no segundo tempo fomos melhores. Fizemos 24 finalizações, mas hoje o resultado não quis que a gente fizesse mais que um gol. Tivemos oportunidades suficientes para sair com outro resultado. O Boca veio com uma clara intenção e conseguiu isso. 5 minutos de acréscimo é patético... Mas é o que é. Dar os parabéns ao adversário que foi mais eficaz nos pênaltis que o Palmeiras."

Entrada das crias da academia

"Aqui há muita meritocracia desde que eu cheguei. Estes jovens que vocês veem estão chegando muito bem, o Luís, o Kevin... este jogo, basta ver a média de idade de nossos adversários e a nossa, onde foi um jogo em que lá eles foram ligeiramente superiores a nós e aqui fomos muito superiores a eles, vamos dar sempre uma volta na questão de não colocar o Endrick, ponta esquerda, ponta direita... estamos falando de fatos. A quantidade de oportunidades que tivemos, a forma como sofremos o primeiro gol, a quantidade de chutes que demos na segunda parte e dar méritos a um jogador. ‘E se o Endrick tivesse jogado? E se o Luis entrasse? E se...’ Não é assim que funciona o meu futebol, da maneira que eu vejo."

"Não foi a entrada da molecada, foi a alteração no sistema que eu fiz do primeiro para o segundo tempo. Eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje."

Eliminação após 180 minutos

"Eu durmo na cama que eu faço, eu quero que ganhe com as minhas ideias, não com as dos outros. Porque se fosse fácil, todos os outros que estivessem aqui no meu lugar teriam ganho tudo que essa equipe ganhou. E tudo que eu faço dentro do clube, tudo, é o melhor dos recursos que temos e potencializar ao máximo. É por isso que sou o treinador. E na minha opinião, nos dois jogos, tivemos muito mais oportunidade de fechar a eliminatória. Mas o futebol é assim, basta ver o jogo de ontem. Uma equipe tem três chances claras e perde. É assim que funciona."

Elogios ao adversário

"Uma vez é cruel para nós, outra é maravilhoso, como foi ganhar a primeira Libertadores, a segunda. Quer vocês gostem ou não, eu vejo o futebol de uma maneira diferente de vocês, por isso são jornalistas e eu treinador. E não há ninguém no mundo que goste de ganhar mais do que eu. Pode haver igual. É um orgulho muito grande treinar essa equipe e vamos ser vítimas do próprio sucesso. Elevamos o sarrafo, não conseguimos entregar o que já entregamos. Queríamos muito estar na final, mas temos que dar parabéns ao time do Boca e principalmente ao goleiro, que, esse sim, fez a diferença para o Palmeiras não estar na final."

Próximo compromisso

Restando apenas o Campeonato Brasileiro para o time de Abel Ferreira na temporada. O Palmeiras volta à campo no próximo domingo (8), contra o Santos na Arena Barueri, às 16h.