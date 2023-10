Promessa do Corinthians, Bahia comemora convocação para Mundial Sub-17

Nesta quarta-feira (11), o técnico da Seleção Nrasileira, Phelipe Leal, anunciou a lista dos 23 convocados para o Mundial Sub-17,, que será disputado entre novembro e dezembro deste ano. A competição deste ano será na Indonésia e o Brasil está no grupo C.

Um dos grandes nomes desta geração da seleção brasileira é o meio-campista Luiz Gustavo, também conhecido como Bahia. O jogador que está nas categorias de base do Corinthians, é um dos jogadores para ficar de olho neste mundial.

Com espaço e o protagonismo no Sub-17, Bahia passou a fazer parte da equipe Sub-20 e treinar com o elenco profissional do Timão.

"É um sonho estar jogando o Mundial, representando meu país. Cresci sonhando com este momento, sei que ainda tenho muito a conquistar, mas vou aproveitar cada segundo disso e dar meu máximo nesse campeonato. Sempre fui assim, por isso estou aqui", responde Bahia.

Foto: Divulgação/ CBF

O Brasil é o atual campeão do Mundial, tendo levantado a taça em 2019. No caminho para o pentacampeonato da principal competição da categoria, a seleção terá pela frente em seu grupo a Inglaterra, Irã e Nova Caledônia. A estreia está marcada para o dia 11 de novembro, às 09h (horário de Brasília), contra o Irã.

"Sei da responsabilidade de representar o Brasil. Somos os maiores campeões do Mundial e queremos o Penta. Será um torneio bem disputado, uma competição difícil, mas temos total confiança no trabalho que fazemos neste ciclo. Estamos confiantes que iremos honrar a amarelinha, que é a camisa mais pesada do mundo", finalizou Bahia.