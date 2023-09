Avaí recebe Juventude em busca de tranquilidade em relação ao Z-4

Nesta segunda-feira (25), o Avaí recebe o Juventude a partir das 18h30 (horário de Brasília) no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, no encerramento da 29ª rodada do Brasileirão Série B.

O duelo coloca frente a frente dois extremos na tabela de classificação. O Avaí está em 16º lugar, com 30 pontos, e luta para tentar abrir quatro pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Enquanto isso, a equipe catarinense está com 47 pontos, apenas um ponto do G-4.

Avaí busca abrir vantagem para a zona de degoa

O Avaí inicia essa reta final da Série B fora da zona dos quatro últimos após uma sequência de uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco jogos. Caso vença o Juventude, o Leão sobe aos 33 pontos e abre cinco para a rival Chapecoense, primeiro time dentro do Z-4.

Cabe ressaltar também que o Avaí inicia uma sequência de duelos diretos contra o rebaixamento nas rodadas finais, entre eles a Ponte Preta. Em relação à equipe que entrará em campo, Roberto é desfalque por suspensão, enquanto Fellipe Bastos retorna à equipe.

Possível escalação: Igor Bohn; Thales, Douglas, Alan e Bruno Cortez; Fellipe Bastos, Xavier e Rafael Gava; Willian Pottker, Gabriel Poveda e Natanael. Técnico: Gustavo Morínigo.

Juventude seguirá desfalcado de Nenê

Do outro lado, o Juventude possui uma sequência de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, sendo que a última partida foi uma vitória por 3 a 0 diante do CRB no Alfredo Jaconi, com gols de Gabriel Taliari, David (que retornou de lesão) e o volante Jean Irmer.

Para o duelo diante do Avaí fora de casa, o técnico Thiago Carpini poderá contar novamente com o zagueiro Luiz Gustavo, enquanto Matheus Vargas estará suspenso. O clube trabalha nos bastidores para tentar adiar a aposentadoria de Nenê, que segue no departamento médico devido a uma contratura na panturrilha.

Por fim, o centroavante Erick Farias também está se recuperando de lesão muscular na coxa e provavelmente será desfalque, assim como o zagueiro Romércio, em fase de recuperação.

Possível escalação: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Luiz Gustavo e Alan Ruschel; Jadson, Jean Irmer, Vini Paulista e David; Gabriel Taliari e Daniel Cruz (Ruan). Técnico: Thiago Carpini.