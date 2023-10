Em duelo de pressionados, Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão

Neste sábado (7), as duas maiores torcidas do Brasil se enfrentam na Neo Química Arena. Em um dos duelos mais aguardados da 26ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Flamengo se enfrentam a partir das 21h, pelo horário de Brasília, na Neo Química Arena.

O Corinthians tenta retomar a confiança após eliminação frustrante nas semifinais da Conmebol Sul-Americana diante do Fortaleza durante a semana. A equipe comandada por Mano Menezes possui apenas três pontos de distância em relação ao Vasco, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Flamengo ainda lida com as sequências da derrota para o São Paulo na decisão da Copa do Brasil e a demissão de Jorge Sampaoli. Sob o comando do interino Mário Jorge, o rubro-negro ocupa a 5ª colocação com 43 pontos e ainda sonha com o possível título brasileiro.

Corinthians viverá clima tenso com protesto da maior organizada durante todo o dia

Pelo lado do Corinthians, a partida "começará" muito antes do apito inicial pois a Gaviões da Fiel convocou um protesto na porta do Parque São Jorge com previsão de duração durante a tarde até a saída da delegação para a Neo Química Arena.

Ao mesmo tempo, o Timão segue lutando para apresentar um desempenho considerável com o seu quarto técnico na temporada. Vanderlei Luxemburgo conseguiu diminuir a pressão com resultados positivos na Sul-Americana, mas nunca foi o suficiente para escapar da ameaça do Z-4 no Brasileirão.

Desde a reapresentação na última quinta-feira (5), o técnico Mano Menezes priorizou os trabalhos de manutenção da posse de bola, atividades específicas de movimentação ofensiva (passes, cruzamentos, finalizações) e o movimento do perde-pressiona para tentar retomar a posse após desarmes.

Com exceção de Paulinho (recuperação de cirurgia no joelho), Mano terá o o elenco completo à disposição para tentar buscar uma vitória e afastar a pressão. Resta saber a manifestação da torcida dentro do estádio diante da promessa de um ambiente tenso desde as primeiras horas da manhã.

Provável escalação: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon, Matías Rojas, Giuliano (Renato Augusto) e Wesley; Yuri Alberto.

Flamengo deve contar com retorno de Arrascaeta na "despedida" de Mário Jorge

Do outro lado, o Flamengo segue na expectativa pelo acerto definitivo de contrato com o técnico Tite. O ex-técnico da Seleção Brasileira passou os últimos dias acertando os detalhes finais do contrato para assumir o rubro-negro durante a Data Fifa.

Além de evitar uma provável estreia diante do Corinthians na Neo Química Arena, o técnico Tite também priorizou o período de treinos para conseguir implementar suas ideias com mais rapidez possível para o atual elenco, com a esperança de surpreender o Botafogo e buscar o título brasileiro.

Para o confronto diante do Timão neste final de semana, a grande dúvida na escalação do Flamengo é a presença de Arrascaeta. O uruguaio segue em recuperação da lesão de grau 3 no bíceps femoral da coxa esquerda, mas treinou com o grupo nas últimas duas atividades antes do jogo.

De acordo com as informações mais recentes, o uruguaio deve retornar ao time como titular ao lado de Everton Ribeiro, deixando Thiago Maia no banco de reservas. Enquanto isso, Everton Cebolinha foi testado na vaga de Bruno Henrique, mas o atacante será relacionado e provavelmente entrará como titular.

Provável escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.