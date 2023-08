Caicedo fala sobre sentimento de ir às quartas da Copa: "Estou muito feliz, o time queria isso"

Linda Caicedo, estrela da seleção colombiana e jogadora do Real Madrid, disse nesta terça-feira que fez "história" com a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia.

"Estou muito feliz, o time queria isso. Hoje fazemos história, mas não queremos apenas chegar às quartas de final, é um passo muito importante. Que comemorem os colombianos, valeu a madrugada, não falhamos com eles", disse Caicedo aos repórteres após a vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica.

A atacante de 18 anos enfatizou que todas pisaram na Oceania "empolgadas" para disputar sete partidas. "Viemos para chegar à final e demos um passo com muita humildade, muita de prazer."

Caicedo disse que tentou repetir o gol que fez contra a Alemanha na fase de grupos, e agora está de olho no jogo de sábado contra a Inglaterra pelas quartas de final. "Temos que nos recuperar e pensar na Inglaterra, um adversário difícil, uma potência mundial. Tem dias para analisar bem. Sei que podemos prejudicá-los, é difícil mas não impossível, o time quer muito chegar à final e sei nós podemos fazer isso".

A jogadora do Real Madrid elogiou a estreia da companheira de seleção Ana María Guzmán, a outra jovem de 18 anos com quem jogou pela Colômbia no Mundial Sub-20 da Costa Rica e no Mundial Sub-17 da Índia. "A Mona (Guzmán) realmente tem um futuro incrível. Tivemos a oportunidade de disputar o Mundial Sub-17, hoje ela teve que enfrentar a partida da Manuela (Vanegas) pelos amarelos, e acho que ela foi muito bem, fez a assistência (do gol) e um excelente jogo".

Guzmán agradeceu o apoio de jogadoras mais experientes, como a veterana Catalina Usme. "É uma felicidade muito imensa, para isso trabalhamos. Estou muito feliz por todos nós. Merecemos, temos trabalhado para isso. Estou com alguns jogadores muito grandes, sinto muito orgulho deles, de todos os coisas que eles conseguiram. Somos um guerreiros", declarou o jovem zagueiro. Com a autoconfiança de sempre, "Mona", como seus colegas a chamam por causa de seu cabelo loiro, comentou que sua estreia foi uma experiência "inexplicável". "Senti frio na barriga e nervosismo porque é outra categoria, com muito mais responsabilidade. Estou muito feliz, curtindo essa bela experiência. É única".

Sequência

A seleção colombiana jogará no próximo sábado as 7H contra a forte equipe inglesa. Já a Jamaica irá se preparar para o pré Olímpico de futebol para tentar conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Paris 2024.