Em busca dos 100% nas Eliminatórias, Brasil encara Venezuela em Cuiabá

Na noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira encara a seleção venezuelana na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 21h30 (horário de Brasília). O Brasil vem de duas vitórias, enquanto a equipe visitante chega de uma derrota e um triunfo na competição.

Na última rodada a canarinho venceu o Peru, fora de casa, por 1 a 0, com gol nos minutos finais, assim garantindo a liderança na tabela com seis pontos. Do outro lado os venezuelanos também garantiram a vitória, em cima do Paraguai em casa, alcançando a quinta colocação, com três pontos.

O treinador Fernando Diniz fez sua convocação bem semelhante a anterior, mas contou com o azar de alguns atletas convocados se lesionarem, assim sendo cortados obrigatoriamente, Vanderson, Caio Henrique, Renan Lodi, Raphinha foram substituídos por Yan Couto, Guilherme Arana, Carlos Augusto e David Neres que já estavam sendo observados pelo comandante. Com isso, o plantel titular deve sofrer algumas alterações no ataque, já que Vinícius Júnior voltou a ser convocado, após se recuperar de uma lesão.

A Venezuela não vence o Brasil desde 2008, desde então, foram 10 duelos entres as equipes com sete triunfos brasileiros, três empates e nenhuma vitória dos venezuelanos. Sendo o último jogo no dia 7 de outubro de 2021, em Caracas (VEN), pelas Eliminatórias para Copa de 2022, encerrando em 3 a 1 para os brasileiros.

A seleção pentacampeã busca mais uma classificação para a Copa do Mundo, somando 22 participações, enquanto a Venezuela tenta disputar sua primeira Copa, com isso devem entrar com força total para o confronto no Mato Grosso.

Prováveis escalações

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vinícius Jr, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz

Venezuela: Romo; González, Ángel, Osorio e Navarro; Rincón, José Martínez e Herrera; Soteldo, Salomón Rondón e Machís. Técnico: Fernando Batista.