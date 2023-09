Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, Cuiabá recebe Fluminense pelo Brasileirão

Na noite desta sexta-feira (30), em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, Cuiabá e Fluminense se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 18h30 (horário de Brasília). O Dourado precisa voltar a vencer na competição, enquanto o Tricolor carioca quer vencer para voltar ao G-4.

Cuiabá

O Dourado vem de uma sequência muito ruim no Brasileirão, são cinco derrotas e um empate nas últimas seis partidas disputadas. Hoje o Cuiabá se encontra na 12ª colocação, com 29 pontos na classificação. No primeiro turno a equipe vivia uma situação diferente no campeonato, onde frequentava boa fase, e quer reencontrar o caminho das vitórias. O comandante António Oliveira tem o elenco inteiro à disposição para a partida.

Provável escalação

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Raniele, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Clayson, Deyverson e Wellington Nem (Rikelme).

Técnico: António Oliveira.

Fluminense

O Fluminense tem boa campanha até o momento, hoje se encontra na quinta colocação, e vem de uma na última rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, no Maracanã, por 1 a 0. E na última quarta-feira enfrentou o Internacional pela semifinal da Libertadores, e ficou no empate com o Colorado em 2 a 2. E visando o jogo de volta, o treinador Fernando Diniz vai levar um time misto para enfrentar o Cuiabá.

Provável escalação

Pedro Rangel; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Paulo Henrique Ganso (Alexsander), Jhon Arias; Keno, John Kennedy e Germán Cano (Lelê).

Técnico: Fernando Diniz.

Retrospecto

Em toda a história as equipes se enfrentaram apenas cinco vezes, e o Fluminense mantém o tabu de nunca ter perdido para o Cuiabá, são quatro vitórias Tricolores e um empate, todos os confrontos aconteceram pelo Brasileirão.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-FIFA)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quatro árbitro: Jean Marcel Latorraca Ferreira (MT)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)