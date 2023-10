Marquinhos destaca peso de jogar no Centenário: "Estamos cientes da dificuldade"

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), no Estádio Centenário, em Montevidéu, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O zagueiro Marquinhos comentou nesta segunda (16) sobre a dificuldade de jogar no local diante dos torcedores uruguaios.

"O estádio faz parte da história do futebol, já estive aqui algumas vezes com a Seleção, a história do futebol vive aqui dentro. Sabemos da força da seleção uruguaia nesse campo e estamos cientes da dificuldade, temos que fazer nosso melhor. O resultado é muito importante para a gente", disse.

Diante do Uruguai, o Brasil terá a difícil tarefa de voltar ao rumo das vitórias, depois de ter empatado contra a Venezuela na Arena Pantanal. A equipe perdeu a liderança para a Argentina após o resultado.

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo é válido pela quarta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.