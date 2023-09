Raphael Veiga diz contar com seu poder de decisão na busca espaço na Seleção Brasileira

Nas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrentará a Bolívia e o Peru nos dias 8 e 12, respectivamente.

Raphael Veiga, jogador do Palmeiras, está vivendo um momento de destaque em sua carreira, após mais uma convocação para a seleção brasileira de futebol. O meia, que agora conta com a orientação do novo comandante da seleção, Fernando Diniz, espera ser uma peça decisiva no esquema da equipe nacional.

Veiga conta como é sua relação com Diniz

A relação entre Raphael Veiga e Fernando Diniz não é recente. Em 2013, quando Diniz assumiu o comando do Audax-SP, ele conheceu o jovem meia, que na época tinha apenas 18 anos. O reencontro dessa dupla ocorreu em 2018, no Athletico-PR, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os dois.

Em uma entrevista à FIFA, Veiga expressou sua gratidão a Diniz, não apenas pelo que aprendeu em campo, mas também pelas lições fora das quatro linhas. Ele reconhece que, mesmo com a familiaridade, seu desempenho nos treinamentos e jogos determinará sua permanência na equipe.

“Eu e o Diniz temos uma boa relação. Foi um cara que me ajudou muito, não só dentro de campo, mas fora de campo, eu comigo, como homem. Por mais que ele me conheça, por mais que esteja no futebol brasileiro, o que vai fazer eu permanecer aqui vai ser o que eu fizer nos treinamentos e jogos” – comentou o jogador do Palmeiras em entrevista à FIFA.

Veiga conta como pode contribuir com a seleção brasileira

Com a confiança mútua entre jogador e treinador, Raphael Veiga almeja conquistar mais tempo de jogo com a camisa amarelinha. Para isso, Veiga conta com seu poder de decisão para ter mais oportunidades de atuar.

“Eu quero ser esse jogador decisivo na Seleção, assim como faço no Palmeiras. O que eu quero na minha carreira é sempre trabalhar para ajudar o clube, a Seleção… esse é o meu papel dentro do futebol. Eu quero ajudar e ser decisivo. Por estar na lista, eu já sou jogador de Seleção, mas vou procurar sempre fazer meu melhor para continuar em outras convocações” – disse o meia.

Veiga vive expectativa de jogo contra a Argentina

Além disso, o meia projetou um possível confronto contra a Argentina em novembro, um jogo de grande rivalidade e importância no cenário do futebol sul-americano.

“Pela rivalidade, por tudo que representa este jogo, eu gostaria muito de jogar contra eles” - finalizou Veiga.