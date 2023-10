Luciano recebe sondagem milionária da Árabia

O atacante Luciano recebeu sondagem milionária do futebol saudita. Procuprado pelo mundo árabe na metade de 2023, o jogador havia recusado o convite para seguir no Tricolor e buscar o título inédito da Copa do Brasil e, com o objetivo conquistado, o interesse de clubes da Árabia Saudita pelo atleta voltou à tona.

Procurado há poucas semanas por clube não revelado da Árabia, Luciano tem em suas mãos uma grande oportunidade financeira para a carreira. O atacante, porém, em entrevista recente, afirmou que espera cumprir seu contrato, que vai até dezembro de 2024.

"Eu estou focado no São Paulo. Quando surgiu a proposta, veio até mim mesmo, meu empresário até ficou bravo comigo (pela recusa), mas falei para ele que ia ganhar a Copa do Brasil. Tenho contrato até o final do ano que vem e espero cumprir", disse o camisa 10.

Fortemente identificado com o clube, Luciano terá a oportunidade de disputar sua primeira Conmebol Libertadores com o São Paulo no próximo ano. A concorrência por espaço, no entanto, deve aumentar em relação ao momento atual do camisa 10 no Morumbi, visto que o técnico Dorival Júnior contará com os retornos de Calleri, Galoppo e com uma possíver permanência de Lucas Moura, que tem contrato até o final deste ano.

O atacante, no entanto, não se mostrou preocupado com a disputa dentro do grupo e acredita que já mostrou que pode ser titular em qualquer hipótese se mantendo em sua posição de preferência.

"Mudar de posição jamais, o treinador vai ter que arrumar um lugar para mim no time. Entra ano e sai ano e o Luciano está firme. Todos duvidam de mim, mas eu sempre mostro minha capacidade e estou aí. Espero que no ano que vem a gente possa fazer um grande ano também", comentou.

Contratado pelo Tricolor em agosto de 2020 a pedido de Fernando DIniz, Luciano vem construindo uma bonita história de amor com o time do Morumbi. Ao todo, já foram 186 jogos pelo clube, com 62 gols marcados e dois títulos conquistados (Paulistão 2021 e Copa do Brasil 2023). Com 11 tentos anotados, o jogador é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, ficando atrás somente de Calleri, com 14.