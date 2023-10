São Paulo realiza festa de comemoração ao título da Copa do Brasil 2023

Na noite desta terça-feira (3), o São Paulo Futebol Clube realizou uma festa de comemoração ao título inédito da Copa do Brasil, o evento contou com a participação de diversos atletas dando depoimentos a imprensa, juntamente com falas de membros da diretoria e comissão técnica.

Lucas Fica ?

Foto: Reprodução/SPFC PLAY

Um dos primeiros nomes a esclarecer uma grande dúvida da torcida do São Paulo foi o presidente Julio Casares, que comentou um pouco sobre a possibilidade da permanência do ídolo Lucas Moura para a temporada 2024.

"O Lucas é um jogador que tem uma vinculação histórica com o clube, criado na base, tem uma alegria de estar jogando no São Paulo, estamos todos felizes, é um processo importante, que queremos muito que ele fique, mas depende também do atleta, respeitamos muito a decisão que ele tomar, e ela será discutida no momento certo, mas não há duvidas que queremos que ele fique".

Nós somos o São Paulo!

Outro nome que compõe a diretoria do tricolor que falou um pouco sobre o planejamento financeiro do clube foi o diretor de futebol Carlos Belmonte, afirmando que os empréstimos de grandes jogadores como Lucas e James Rodríguez estão dentro do orçamento e que a tendência é que essa postura seja mantida.

"Todos os empréstimos já fazem parte de uma programação da diretoria financeira, são empréstimos para fluxo de caixa, estão todos previstos e dentro do nosso orçamento. Nós fizemos uma opção, quanto vale o título da Copa do Brasil, 200 milhões? Não sei, nós tomamos a iniciativa de não vender jogadores, de trazer grandes jogadores como Lucas e James graças ao apoio do torcedor no estádio, e hoje nós temos ciência de que a dívida vai continuar abaixando, mas as pessoas têm de entender também que somos o São Paulo Futebol Clube, não somos qualquer clube de várzea ou da esquina, nós podemos investir, ter grandes jogadores, nós somos sim protagonistas, e continuará, mas temos que saber controlar a dívida, que sabemos que isso é importante, mas além disso precisamos continuar a ganhar títulos, assim como ganhamos este ano".

"Tem muita chance de eu ficar"

Foto: Divulgação/São Paulo

E partindo para os depoimentos dos jogadores que foram os grandes nomes para a concretização da conquista da Copa do Brasil, retomando ao assunto previamente citado por Julio Casares, o próprio Lucas Moura assumiu o desejo de seguir no clube paulista para a próxima temporada, mas afirmou que quer estar dentro de um projeto vencedor da diretoria e que vai esperar o término do Brasileirão para o andamento das negociações.

"Não quero falar isso para não criar expectativa exagerada, mas claro que tem uma chance de eu ficar sim, eu estou muito feliz, me sinto muito acolhido no clube, um lugar que eu conheço muito bem, me dou bem com todo mundo, os funcionários me tratam muito bem, eu amo estar ali, eu faço o que eu amo no clube que eu amo, eu acordo com muita alegria de treinar, encontrar meus colegas, então tem muita chance de eu ficar, mas também sou muito competitivo, eu vi a possibilidade de conquista da Copa do Brasil e muito por isso acabei voltando, e se for para ficar eu quero brigar por títulos, pela Libertadores, e isso também vai depender do projeto do clube, nós vamos sentar para conversar sobre isso no momento adequado".

Luciano Vendido?

Outro grande nome do elenco são-paulino que falou sobre especulações recentes sobre uma possível saída foi o camisa 10, Luciano.

"Eu tenho contrato, o Luciano tá aí. A não ser que o presidente me empreste ou me venda. Quando veio a proposta, eu fiquei sabendo e até meu empresário ficou bravo comigo. Mas eu tenho contrato até o ano que vem e espero cumprir".

Dá para buscar a Libertadores!

O centroavante argentino Jonathan Calleri também falou com os jornalistas presentes na cerimônia sobre a possibilidade da conquista da Libertadores, que o clube já está garantido na fase de grupos da edição de 2024 por conta da conquista da Copa do Brasil.

"Para mim ainda falta muito para me tornar ídolo, ganhamos a Copa do Brasil, inédita para o clube, tomara que em 2024 nós possamos começar bem novamente, do zero, fazendo uma boa pré-temporada, para fazermos um bom jogo na Supercopa, assim podendo conquistar mais um título, e aí jogaremos a Libertadores, nós já tiramos Palmeiras, Corinthians, Flamengo, três times muito fortes que disputam a competição, dá para acreditar em vencer se todo mundo ficar, e se no ano que vem encaixarmos bem novamente podemos vencer e nosso time têm essa vontade".

Quero Ficar!

Foto: Divulgação/São Paulo

E finalizando os depoimentos dos integrantes do plantel tricolor, o experiente lateral, e capitão da equipe durante esse ano, Rafinha expressou seu desejo de seguir atuando no ano que vem, reforçando seu desejo de se aposentar em 2024, mas deixando o caminho livre para uma renovação para a próxima temporada.

"Não sei no meio do ano ou no final do ano. Vou me aposentar e não falo mais nisso porque estão pegando no meu pé. Todos sabem o carinho que tenho pelo São Paulo. Agora que a gente conquistou eu quero ficar, ano passado perdemos todos os campeonatos que disputamos e eu fiquei. Fico feliz de termos conquistado e vamos ver. Sentar para conversar, mas é fácil, eu quero e o clube quer".

Próximo Compromisso

O São Paulo têm seu próximo compromisso marcado para este sábado (7), em que terá de enfrentar o Vasco de Ramon Díaz, no Estádio São Januário, em duelo válido pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.