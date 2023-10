Thiago Kosloski lamenta derrota, mas crê em permanência: "Ainda acredito"

Nesta quarta-feira (18), O Coritiba enfrentou o Cuiabá jogando dentro de sua casa em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa saiu derrotado pelo placar de 3 a 0.

Fala Kosloski!

O técnico Thiago Kosloski comentou sobre a partida. Para ele o Coritiba foi melhor que o Cuiabá, porém faltou eficácia para colocar a bola para dentro e matar a partida enquanto pode.

"Se você olhar o jogo, o Coritiba iniciou pressionando. Até o gol, o Cuiabá não deu nenhum um chute ao gol. Depois, continuamos. Tivemos cinco chances e não colocamos para dentro."

"Voltamos para o segundo tempo. Até os 30 minutos, eles não passaram o meio-campo. Tivemos chances com Garcez, Slimani, bola na frente da área. Aí, começo a fazer as trocas, eles também. O Pitta entra e acerta no trinco. É nocaute", Completou.

Kosloski crê em permanência do Coritiba na Série A

O técnico foi perguntado também se ainda a chances do Coritiba se manter na Série A. A equipe do Paraná é a 19ª colocado com apenas 20 pontos e tem menos de 5% de chance de se manter na elite do campeonato.

"Lógico, eu acredito. Enquanto tiver números - e for acessível, lógico que acredito. Temos 11 jogos. sendo metade em casa. Quando você perde em casa, você precisa buscar fora para chegar no número ideal, 42 pontos "

Na saída de campo, Willian Farias falou concedeu entrevista e falou sobre a sequencia de vitórias que foi interrompida hoje e a dificuldade do momento.

"Essas duas vitórias trouxeram uma esperança. Agora, continua difícil. Não podemos desistir. Temos que tentar a todo momento. Não fomos efetivos. O que eu falar aqui vai parecer desculpa. É seguir trabalhando."

Na próxima rodada, o Coritiba segue no Paraná e enfrenta o Palmeiras no Couto Pereira, domingo (22), às 18h30.