Coritiba e Athletico disputam clássico no Couto Pereira

Na tarde deste domingo (1), Coritiba e Athletico-PR disputam o famoso Atletiba, no Couto Pereira, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coxa tenta usar a força de sua torcida para se recuperar na competição, pois é o lanterna, com 14 pontos e precisa muito dos 3 pontos no clássico. A equipe está vivendo uma péssima fase, nos últimos oito jogos, foram oito derrotas. A última vitória da equipe foi em 24 de julho, contra o Fluminense, em casa, por 2 a 0.

Já o Furacão, briga na parte oposta da tabela. A equipe ocupa a 7ª posição, com 40 pontos, e busca se aproximar dos líderes. Nos últimos 10 jogos, a equipe está invicta, com 5 vitórias e 5 empates. A última derrota da equipe no Brasileirão. foi em 9 de julho, para o Fortaleza, por 1 a 0.

Retrospecto

No histórico do clássico, a vantagem é do Coritiba. São 136 vitórias do alviverde, 103 empates e 115 vitórias Rubro- Negras.

Porém, em duelos disputados pelo Campeonato Brasileiro, Séries A e B, a vantagem é do Athlético, 17 vitórias contra 16 do Coritiba, além de 14 empates.

No primeiro turno da competição, vitória histórica do Furacão. O Coxa branca ganhava a partida até os acréscimos da segunda etapa, quando Bigode e Canobbio marcaram e viraram a partida para 3 a 2.

Prováveis escalações

Coritiba

Gabriel; Hayner (Natanael), Kuscevic, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris, Willian Farias (Andrey) e Sebastián Gómez; Kaio César, Marcelinho Moreno e Slimani.

Técnico:Thiago Kosloski

Athlético-Pr

Bento; Bruno Peres, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Alex Santana e Zapelli; Canobbio e Willian Bigode.

Técnico: Wesley Carvalho

Desfalques

Coritiba

O centroavante Robson é o único desfalque da equipe e não fará dupla com Slimani.

Athlético-PR

Vitor Roque e Pablo são desfalques certos para a partida, além de Madosn, lesionado.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: José Claudio Rocha Filho (Fifa-SP)