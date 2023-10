Dorival lamenta resultados ruins do São Paulo, mas pede paciência

Na noite desta quarta-feira (19), o São Paulo foi derrotado para o Goiás, no Estádio da Serrinha, pelo placar de 2 a 0 para os mandantes, que conseguiram fazer uma ótima partida defensiva, que foi a grande responsável pela não marcação de gols da equipe paulista, e consequentemente a derrota.

Paciência é a chave

Após o duelo, o treinador Dorival Jr demonstrou muita insatisfação com o baixo desempenho da equipe em confrontos realizados fora de casa, porém, o mesmo deixou claro que a sua equipe ainda trabalha muito e que ainda tem muitas rodadas pela frente.

"Temos que ter consciência de que o campeonato não acabou. Isso incomoda. Não temos feito resultados fora dos nossos domínios, e não é saudável para uma equipe como a nossa, até pela maneira com a qual conseguimos trabalhar a bola sobre o adversário".

"Os resultados não aconteceram. Gera uma preocupação grande e temos que seguir trabalhando para melhorar, e fazer o mais rápido possível com que esses resultados aconteçam, traduzindo em gols as oportunidades que tivermos".

Marcação Incorreta da arbitragem

Dorival também fez uma análise da partida contra os esmeraldinos, afirmando ter sido prejudicado na origem do primeiro gol marcado pelo seu adversário, alegando que a marcação correta teria sido de tiro de meta, e lamentou a equipe ter trabalhado bem, mas não ter encontrado o caminho dos gols.

"Partida de hoje foi bem disputada, o time estava ligado. Em um escanteio que não foi, era um tiro de meta e a arbitragem deu escanteio, o rapaz pegou muito bem na bola, não tinha como defender. Partimos para cima e não encontramos o caminho".

"Infelizmente tomamos um gol no início e eles baixaram as duas linhas. Nós tivemos paciência, mas acabamos tendo dificuldades quando precisava acelerar e dar profundidade, porque as duas linhas estavam compactas e bem posicionadas. Não encontramos o passe final".

Vamos Lutar

Foto: Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores que atuaram dentro das quatro linhas, o atacante Lucas Moura lamentou a fase vivida pelo clube na competição e afirmou que a equipe vai continuar lutando insistentemente para pontuar nas próximas partidas, visando amenizar tal momento.

"Pois é, a briga tá grande ali (na parte de baixo da tabela). A gente não pode mais deixar pontos pelo caminho. Tem que fazer nosso dever de casa no sábado”.

Próximo Compromisso

O Tricolor de Dorival Jr volta aos gramados neste sábado (21), em que terá de enfrentar o terceiro colocado na tabela, Grêmio, com o jogo marcado para às 18h30, no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023.