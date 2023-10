Alerta vermelho! Zona de rebaixamento volta a ser preocupação no São Paulo

O São Paulo mais uma vez não conseguiu vencer fora de casa no Brasileirão. A partida que aconteceu na Serrinha terminou em 2 a 0 para o Goiás.

A derrota para o Esmeraldino poderia ter sido bem mais “tranquila”, isso se as outras equipes da parte de baixo da tabela não tivessem vencido. Bahia, Cuiabá e Vasco também venceram e consequentemente aproximaram a zona do Tricolor.

A equipe paulista até então acumula 35 pontos na tabela, caindo para décimo primeiro colocado e ficando a cinco de distância para o desespero. No entanto, outros três times que estão abaixo do Tricolor (Santos, Cruzeiro e Corinthians) jogam ainda hoje, podendo tornar a situação ainda mais alarmante caso vençam seus confrontos.

A última vitória do São Paulo como visitante no torneio foi na última rodada do campeonato do ano passado, justamente contra o Goiás, numa goleada por 4 a 0. De lá pra cá, apenas derrotas ou empates foram os resultados longe de casa.

O time que na Copa do Brasil venceu 4 dos 5 jogos longe do Morumbi, misteriosamente não encontra os 3 pontos no campeonato nacional.

A campanha do São Paulo como visitante é a segunda pior do campeonato, são sete derrotas e seis empates em 13 jogos fora de casa, perdendo apenas para o América Mineiro, que além de não ganhar nenhuma, perdeu mais vezes que os paulistas.

Assim como nos últimos anos, o super-trunfo Tricolor é sua torcida. Como mandante, o atual campeão da Copa do Brasil tem o quarto melhor desempenho do Brasileirão. O bom aproveitamento terá que aparecer no próximo sábado diante do Grêmio, às 18h30 (horário de Brasília), pois em caso de derrota, aí sim, a sirene deve ser tocada.