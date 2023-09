São Paulo duela contra Corinthians em jogo marcado de estreia de Mano Menezes

Em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, o São Paulo recebe o Corinthians, no Estádio do Morumbi, às 18h30 (horário de Brasília). O Timão vem com comandante novo e esperança renovada para este duelo, e o São Paulo quer vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Como chega o Tricolor?

O São Paulo voltou a sentir o sabor das vitórias no Brasileirão na última quarta-feira, onde venceu o Coritiba no Morumbi por 2 a 1, e encerrou um jejum de oito partidas sem vencer no Campeonato brasileiro. Neste período, empatou três partidas, contra Bahia, Flamengo e Botafogo, e perdeu 5, contra Atlético Mineiro, Cuiabá, América Mineiro, Fortaleza e Internacional. Porém o Soberano conquistou recentemente o inédito título da Copa do Brasil, que aliviou a torcida e os bastidores do clube.

Provável São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri

Técnico: Dorival Jr.

Como chega o Timão?

Na última rodada do Brasileirão, o Corinthians venceu o líder Botafogo, na Neo Química Arena. O Alvinegro vem de empate na competição continental, a Sulamericana, contra a equipe do Fortaleza. Apesar de não viver seu melhor momento na temporada, o Timão demitiu Vanderlei Luxemburgo nesta última quarta-feira, que não conseguia exercer um bom trabalho no comando da equipe. E com ânimos renovados, ontem o presidente do clube, Duílio Monteiro, anunciou a contratação de Mano Menezes, que pode ser a salvação do Alvinegro na atual temporada.

Provável Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Rafael Ramos), Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Fausto Vera e Maycon; Gustavo Mosquito (Rojas), Ruan Oliveira e Wesley; Romero

Técnico: Mano Menezes.

Rivalidade no Majestoso

Todos sabem que o Majestoso sempre foi um clássico de muita rivalidade, mas que hoje é alimentada não só pela eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil deste ano, mas por muitos outros fatores, como o tabu que o timão detém em seus domínios, encontro recente na semifinal do Paulistão, além dos diversos clássicos marcantes disputados neste século, como o 6 a 1 em 2015. Portanto, é esperado um jogo muito quente e disputado entre os times nesse jogo.

Retrospecto entre as equipes

São Paulo e Corinthians já se enfrentaram em 358 oportunidades na história, e o Timão leva vantagem com 133 vitórias somadas, enquanto o Tricolor venceu 110 vezes, e as equipes empataram em 115 confrontos. Já no Morumbi, palco da partida de hoje, o Alvinegro também tem mais vitórias, onde venceu em 51 das oportunidades, e o time do Morumbi venceu 44, e juntos somam 60 empates.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Árbitros assistentes: Neuza Inês Back e Evandro Melo de Lima

Quarto Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

VAR: Daniel Nobre Bins