Flamengo vence fora de casa e complica situação do Cruzeiro no Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (19), Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Mineirão, o duelo foi válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo levou a melhor.

Perto do fim do primeiro tempo, os Rubros-Negros aproveitaram a desatenção da equipe cruzeirense e marcaram dois gols em 5 minutos. Com o placar final de 2 a 0, o Flamengo garantiu três pontos importantes no campeonato.

Flamengo anota dois gols no primeiro tempo

A primeira etapa começou a favor dos donos da casa, que contou com os espaços deixados pelos jogadores do Flamengo pra chegar no ataque. Nos minutos iniciais, o Cruzeiro chegou com perigo e o lateral Marlon ficou perto de abrir o placar, mas o goleiro Rossi fez boa defesa.

Depois disso o Flamengo conseguiu se organizar, Tite passou diversas instruções na beira do gramado e os visitantes acordaram. A partir dos 25 minutos o Flamengo passou a mandar na partida, até que aos 39 minutos, o lateral Ayrton Lucas contou com o erro do zagueiro Castán, limpou o goleiro Rafael e chutou no canto pra colocar 1 a 0 no placar.

Pouco tempo depois o juiz marcou um pênalti a favor do Flamengo, em cima do lateral Wesley. Pedro foi para a cobrança e não desperdiçou: goleiro de um lado e bola do outro. 2 a 0.

Flamengo administra vantagem e vence

Na segunda etapa devido a vantagem no placar, o Flamengo controlou o jogo. Ainda sim a Raposa tentou ir pra cima. O técnico Zé Ricardo fez alterações para deixar o time mais agressivo e tentar pelo menos buscar o empate. Mesmo assim, a equipe mineira seguiu errando muito e isso não permitiu que fosse eficiente.

Com a partida controlada, o técnico Tite chegou a promover mudanças na sua equipe, sacando jogadores de alto nível do banco. Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha entraram, mostrando quão bom é o elenco do time carioca. Com isso, passou a ter mais posse e ganhou tempo com a bola no campo de ataque.

Tabela

​​​​​​​Com os três pontos, o Flamengo entrou no G-4 e fica na terceira posição, com 47 pontos. O Cruzeiro chega a quatro partidas sem vencer na competição e estaciona nos 31 pontos, ficando a um ponto do Z-4.

Próximos confrontos

​​​​​​​​​​​​​​As duas equipes voltam a campo neste fim de semana e no mesmo dia, no domingo (22), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogará contra o Vasco, no estádio Maracanã, às 16h. Também às 16h, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG, no estádio Mineirão.