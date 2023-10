Athletico e Bragantino empatam na Ligga Arena

Athletico-PR e Bragantino empataram em um a um a partida válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida disputada na Ligga Arena teve gols marcados por Eric Ramires (Bragantino) e Pablo (Athletico), ambos na primeira etapa.

O Jogo

A partida começou muito movimentada na Ligga Arena, com as duas equipes buscando o controle das ações. O Athletico teve as primeiras chances da partida e obrigou o goleiro Cleiton a trabalhar em chutes de Erick e Pablo. O Bragantino respondeu com Eric Ramires, que abriu o placar para a equipe paulista após belo chute cruzado. Já nos minutos finais, o Furacão chegou ao empate em jogada de Zapelli, que serviu Pablo na área para o centroavante soltar a bomba no ângulo de Cleiton.

Na segunda etapa, o Athletico voltou bem melhor. Os primeiros 15 minutos do Furacão foram de ataque contra defesa, em busca do gol da virada. Ao total, foram 11 finalizações a equipe da casa contra apenas cinco dos visitantes. A primeira foi com Pablo, que chutou por cima da meta de Cleiton. Porém, após o início, o CAP caiu de produção e viu um Bragantino aguerrido na defesa, buscando brechas para o contra-ataque perfeito. A primeira e única chance dos paulistas na segunda etapa veio após cobrança de escanteio e cabeçada de Realpe para fora.

Classificação e agenda

Com o empate, o RedBull Bragantino perdeu a chance de permanecer perto do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Embora não tenha perdido a segunda colocação, a equipe de Pedro Caixinha viu os cariocas aumentarem a distância para nove pontos. Já o Athletico perdeu boa oportunidade de chegar ao pelotão de elite do Brasileirão, na sexta colocação. Com o empate, o Furacão permanece em nono, na busca por uma vaga para a próxima Conmebol Libertadores.

Agora, as equipes descansam para a Data FIFA, que acontece nos próximos dias. Com isso, o Athletico só volta a jogar no próximo dia 18, quando visita o Grêmio na Arena, às 19h (de Brasília). Já o Bragantino faz o encerramento da rodada, no dia 19, visitando o Santos na Vila Belmiro, com bola rolando às 20h (de Brasília).