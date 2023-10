Na estreia de Tite, Flamengo defende tabu e enfrenta o Cruzeiro no Mineirão

Na noite desta quinta-feira (19) às 19h, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Flamengo em partida válida pela 27° rodada do Brasileirão.

Momento das equipes

O Cruzeiro definitivamente não faz boa campanha quando joga em seus domínios. A equipe de Zé Ricardo possui a 3° pior campanha como mandante do campeonato, com apenas 36% de aproveitamento. Para agravar ainda mais a situação, nas últimas 3 rodadas do campeonato, a Raposa não conquistou nenhuma vitória e a vantagem para o Z4 diminuiu para apenas 1 ponto.

O Flamengo, depois de um ano frustrante, apostou em Tite para garantir uma vaga na Libertadores e planejar a reformulação para 2024. A estreia de Adenor acontecerá em momento fundamental, pois nos últimos 7 jogos, o Rubro-Negro conquistou apenas 2 vitórias.

Tabu

Jogando como visitante contra o Cruzeiro, o Flamengo defende uma invencibilidade que já dura 8 anos. A última derrota aconteceu no Brasileirão de 2015, quando o Cruzeiro venceu por 1 a 0 com gol do zagueiro Manoel. Depois disso, foram disputadas 6 partidas, com 4 vitórias cariocas e 2 empates.

Zé Ricardo deve contar com Matheus Pereira para o duelo

Zé Ricardo, ex-técnico do Flamengo, reencontra seu primeiro clube em sua carreira profissional. Para o duelo de logo mais deve contar com o retorno de Matheus Pereira, assim como o de Ian Luccas. Por outro lado, Willian não foi relacionado por questões médicas e Wesley também deve ficar fora por sentir dores nos treinos.

Provável escalação: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão).

Tite, em sua primeira partida, deve manter a escalação que Mário Jorge vinha utilizando

A escalação utilizada contra Bahia e Corinthians não deve sofrer alterações. A única mudança certa será a saída de Léo Pereira, que está suspenso, e em seu lugar, David Luiz formará a dupla de zaga com Fabricio Bruno.

Provável escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.