Dirigente do Sport questiona logística da Chapecoense após adiamento do jogo: “Por que não saiu um dia antes?”

A partida entre Sport e Chapecoense, que estava marcada para esta sexta-feira (20), foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido ao mau tempo na cidade de Chapecó, impedindo o voo da equipe catarinense.

Devido ao tempo, que impediu a saída da Chapecoense rumo a Recife, o jogo foi remarcado para o próximo domingo (22), às 18h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Com isso, o executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade, lamentou o adiamento da partida e questionou a logística da equipe verde de Santa Catarina.

“Quem sou eu para querer falar esse tipo de coisa da Chapecoense, que tem o modelo deles. Eu falo pelo Sport e como a gente trabalha. Eu lamento é pelo nosso futebol brasileiro não estar organizado de uma forma que isso não possa acontecer. ‘Ah, mas fechou o aeroporto’. Por que não saiu um dia antes? Sabe que lá tem esses problemas. Mas enfim, vamos para o jogo”, disse Jorge Andrade.

“É isso que a gente lamenta. Ficamos até 18h dessa quinta sem uma definição, com o treino acontecendo e a gente se preparando. Claro que a gente estava monitorando. Mas infelizmente aconteceu, faz parte do passado. O jogo está marcado, vamos preparar a equipe e dar mais um passo ao objetivo”, completou.

SPORT X CHAPECOENSE

O jogo entre Sport e Chapecoense é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será disputada na Ilha do Retiro, às 18h (horário de Brasília). O Leão tem 56 pontos e, neste momento, ocupa a terceira colocação, enquanto a Chape está dentro da zona de rebaixamento com 33.