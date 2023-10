Autor do gol tricolor, Lucas de Sá lamenta empate do JEC contra o Avaí na Ressacada

Joinville e Avaí empataram por 1×1 na noite da última quinta-feira (12), no estádio da Ressacada, em partida válida pela sexta rodada da Copa Santa Catarina.

Autor do gol tricolor, Lucas de Sá lamentou o resultado mesmo com o JEC tendo atuado fora de casa. “Sabíamos que teríamos um jogo difícil, mas poderíamos ter saído com um resultado positivo de Florianópolis. Era um jogo importantíssimo para as nossas pretensões, mas agora vamos buscar o resultado nos demais jogos para conquistar a classificação á próxima fase”, revelou o jogador.

Ex-jogador do Avaí, Lucas de Sá comentou o gol marcado contra o clube que o revelou. “Tenho um carinho muito grande pelo Avaí. Aqui foi onde tudo começou, mas quando entro em campo como adversário, isso tudo fica do lado de fora. Fiquei feliz pelo gol e por poder ajudar a minha equipe. Meu foco total é ajudar nesse processo de reestruturação do JEC’, finalizou o jogador.

O próximo compromisso do Joinville na competição será contra o Nação, na Arena Joinville, na terça-feira (17), às 17 horas, pela Copa Santa Catarina. O JEC ocupa a oitava colocação com sete pontos conquistados, dois a menos que o Marcílio Dias, que é a primeira equipe dentro do G4.