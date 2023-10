Criciúma supera CRB e se aproxima do G-4 da Série B

Em duelo movimentado no Estádio Rei Pelé neste sábado (21), o Criciúma conquistou mais uma importante vitória no Brasileirão Série B ao vencer o CRB-AL por 1 a 0, fora de casa, na 33ª rodada. O gol marcado por Claudinho no início do segundo tempo definiu o placar final.

CRB teve as melhores chances do primeiro tempo

O início da partida foi amarrado com poucas oportunidades de gol e as duas equipes priorizando o aspecto defensivo. Aos poucos, a situação foi mudando e o CRB tomou o protagonismo da partida.

Aos 15,' João Paulo aproveitou sobra na entrada da área e chutou firme com perigo na primeira finalização do jogo. Na sequência, o meia Lucas Lima se livrou da marcação e invadiu a grande área para acionar Léo Pereira, que finalizou por cima do gol.

O Criciúma respondeu de forma imediata com Eder recebendo pela esquerda e cortando para o meio buscando finalização no canto, mas o goleiro adversário fez excelente defesa. Depois, foi a vez de nova trama pela direita com Jonathan deixando para Fellipe Mateus chutar travado. Na sobra, Eder finalizou por cima do gol.

Na sequência do primeiro tempo, os visitantes chegaram a abrir o placar com Fellipe Mateus cobrando falta na área para Hygor desviar de cabeça e vencer Diogo Silva, mas o VAR detectou impedimento e anulou o gol.

Criciúma aproveitou desorganização tática da CRB para confirmar a vitória

O CRB voltou para o segundo tempo com alterações táticas ofensivas. O volante Juninho Valoura e o meia Léo Pereira foram substituídos pelos atacantes Renato e Bruno Silva. No entanto, a equipe não teve tempo suficiente para adaptar-se à nova configuração tática.

Com apenas cinco minutos, Eder recebeu pela esquerda e cruzou na medida certa para Claudinho aproveitar de primeira e surpreender o goleiro Diogo Silva para abrir o placar a favor do Criciúma.

Após a vantagem, o Criciúma ficou mais resguardado defensivamente e o CRB tentou pressionar mais. Aos 14', Lucas Lima cabeceou para fora após cobrança de escanteio. Na sequência, Anselmo Ramon recebeu pela direita e chutou firme, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A grande oportunidade do Criciúma para ampliar o placar veio aos 25' com Hygor. O atacante saiu na cara do goleiro e finalizou, mas Diogo Silva salvou o CRB com uma enorme defesa. A equipe alagoana se empolgou e no lance seguinte, Bruno Silva invadiu a área e cruzou na primeira trave, mas Rodrigo se antecipou e cortou pela linha de fundo.

Nos acréscimos, Anselmo Ramon teve a oportunidade final da equipe alagoana ao surgir na área e aproveitar cruzamento de Bruno Silva, mas o chute explodiu no goleiro Gustavo e a vitória do Criciúma foi assegurada.

Tabela

Com este resultado, o Criciúma foi a 54 pontos e agora está muito próximo do G-4 na quinta colocação, pois Juventude e Novorizontino tropeçaram na rodada. O CRB está em 10º lugar, com 49 pontos.

Sequência

Na 34ª rodada do Brasileirão Série B, o CRB terá pela frente o Londrina no Estádio do Café no próximo domingo (29), enquanto o Criciúma receberá o Sampaio Corrêa no sábado (28).