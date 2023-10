STJD absolve Lucas Lima e Rodrigo Fernandez pelas expulsões contra o Vasco

Em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o volante uruguaio Rodrigo Fernández e o meio campista Lucas Lima foram absolvidos pelas expulsões na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa partida, realizada no dia 1º de outubro, o Santos venceu o Vasco da Gama pelo placar de 4 a 1.

Após briga generalizada, os santistas e Gary Medel, zagueiro cruzmaltino, foram expulsos. No entanto, a entidade entendeu que a conduta do árbitro da partida, Anderson Daronco, não condiz com o que foi relatado na súmula e, com isso, todos os envolvidos acabaram sendo liberados para jogar.

Relembre o ocorrido

No segundo tempo, o venezuelano Soteldo "pisa na bola" em lance pela ponta direita no ataque do Peixe. O jogador do Vasco, Sebastian Ferreira, não gostou da atitude do santista e empurrou o adversário, dando início a confusão. A procuradoria mostrou o vídeo desse lance exatamente no momento que o tumulto começa na Vila Belmiro. Medel, Lucas Lima e Fernández receberam o cartão vermelho.

“Fica difícil trabalhar com uma súmula que não diz de fato o que aconteceu na partida”, comentou João Guilherme Guimarães Gonçalves, o procurador do caso. Ele disse que a súmula feita pelo juiz do jogo estava incompleta e não relatava tudo que de fato ocorreu durante a baderna. O advogado do Santos, Luiz Eduardo, analisou e reforçou que os jogadores do Peixe não fizeram nada no momento da provocação e o vídeo não mostrou a dupla cometendo nenhuma infração na qual foram denunciados. Além disso, ele criticou a falta de coerência registrada na súmula e pediu a absolvição dos atletas.

Já o advogado vascaíno culpou Soteldo por ter iniciado toda a confusão por ter pisado na bola e afirmou que a expulsão de Medel também foi injusta. Apesar de ter concordado com a liberação de Lucas Lima, Adriene Hassen, do STJD, viu agressividade do volante Rodrigo Fernández e votou por uma pena maior. Contudo, o voto final foi de absolvição de todos os denunciados por conta da incoerência do que registrou o árbitro do jogo.

O que diz a regra e a súmula

Os jogadores alvinegros foram enquadrados no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que significa “praticar agressão física durante a partida”. A suspensão gira em torno de 4 a 12 partidas. O Santos tentou recorrer para retirar o cartão vermelho de Lucas Lima, mas não obteve êxito.

Na súmula, Anderson Daronco, justificou que ele “empurrou e pisou no pé do seu adversário de Nº 99, o Sr Pablo Ezequiel Vegetti, com o jogo paralisado”. Já no caso de Rodrigo Fernandez, ele relatou que foi “por tentar dar uma cabeçada em seu adversário de Nº17, o Sr. Gary Alexis Medel Soto, com o jogo paralisado”.

O camisa 23 é titular do Santos de Marcelo Fernandes e, mesmo quando começa no banco de reservas, o volante uruguaio é a primeira opção para substituir o suspenso Tomás Rincón. Caso fossem de fato denunciados, a dupla poderia jogar contra o Red Bull Bragantino, pois a suspensão tem efeito no dia seguinte ao julgamento.