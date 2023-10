Felipão mostra irritação após derrota do Atlético-MG e elogia rival: "Foi melhor"

No primeiro clássico mineiro disputado na Arena MRV, o Atlético-MG saiu derrotado para o Cruzeiro por 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Jemerson. Após a partida, o técnico Felipão concedeu entrevista coletiva.

Nada feliz com o resultado

Felipão demonstrou descontentamento com o desempenho da equipe e aproveitou para elogiar o rival. "Nós perdemos porque o Cruzeiro foi melhor que nós. Não conseguimos criar. O Cruzeiro se aproveitou, fez seu trabalho e venceu o jogo. Ficamos devendo ao nosso torcedor, estávamos na esperança de fazer uma boa partida e não conseguimos."

"O Cruzeiro não está lutando contra o rebaixamento, tem um time para jogar. Atualmente, está passando por uma situação complicada. Não existe nenhuma equipe no Brasileirão que não tenha bons jogadores."

Alinhado com o treinador, Hulk comentou a derrota no clássico ao sair de campo. "Vergonhoso. Temos que assumir a responsabilidade, todos os jogadores. Não podemos vir de um grande jogo fora de casa, contra uma das melhores equipes do Brasil, e chegar em casa, diante de nossa torcida, contra nosso maior rival, e não jogar, não impor o nosso jogo."

Calendário

O Galo volta a campo na quarta-feira (25), às 19h, quando visita o RB Bragantino, em mais uma partida do Campeonato Brasileiro.