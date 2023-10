Atlético-MG e Cruzeiro fazem primeiro clássico da história da Arena MRV

Neste domingo (22), Atletico-MG e Cruzeiro farão o primeiro clássico da nova Arena MRV, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, as 16h. Na briga pelo G-4, o Galo tem a melhor campanha do returno e quer uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores 2024. Já o Cabuloso, em má fase, quer vencer seu rival e escapar de vez da briga pelo rebaixamento.

Atletico-MG terá retornos importantes

O maior clássico de Minas promete pegar fogo, o Atletico-MG defende um tabu de quatro jogos contra seu rival, onde sua última derrota para a Raposa foi em 2021, perdendo por 1 a 0. Jogando em casa, a invencibilidade do Galo é ainda maior, sendo um total de oito jogos sem perder, uma sequência que vem desde 2018, com sete vitórias e apenas um empate.

O Atletico-MG vem de vitória importante contra o Palmeiras, onde venceu o Alviverde por 2 a 0 no Allianz Parque,, seus gols foram marcados por Hulk e Paulinho. Caso vença hoje, pode chegar a 46 pontos nesta rodada e se firmar na quarta colocação do campeonato.

O Galo contará com o retorno dos jogadores Battaglia e Pedrinho, que estavam fora das últimas partidas e treinaram normalmente durante a semana. Resta a dúvida se Felipão já irá utilizar Battaglia ou manterá Alan Franco. Na linha ofensiva, Zaracho deve se manter no lugar de Pavón.

Provável escalação: Everson; Saravia, Maurício Lemos e Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Battaglia (Alan Franco), Otávio, Pedrinho (Igor Gomes) e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Com desfalques, Cruzeiro quer vitória para espantar má fase

O Cruzeiro, por sua vez, em clima desagradável com a torcida, chega pressionado para o jogo. A equipe do técnico Zé Ricardo vem de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, sendo derrotado em casa pelo Flamengo por 2 a 0, na última rodada, quando foi alvo de protestos e vaias.

Em sua última coletiva, Zé Ricardo falou sobre a pressão que a equipe vem sofrendo. "A pressão vem aumentando. Já era grande e vem aumentando. Naturalmente, isso tira da zona emocional. Jogadores vêm sentindo um pouco mais. Mas a gente tem possibilidade de sempre fazer o melhor no dia posterior." O treinador tem apenas cinco jogos a frente da equipe, mas vê seu trabalho correr sério risco.

A Raposa poderá ter até três mudanças para o clássico em relação ao time que enfrentou o Flamengo. Willian e Kaique serão os laterais substitutos na vaga de Palacios e Marlon, que estão suspensos. Na zaga, Lucas Oliveira está de volta e disputa vaga com Neris.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Neris (Oliveira), Luciano Castán e Kaiki; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior (MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA/SC)