Jogo entre Botafogo e Athletico PR é paralisado devido falta de energia

O jogo entre Botafogo e Athletico-PR foi suspenso devido a falta de energia no estádio do Nilton Santos. A partida era válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar empatado até o intervalo, o jogo foi paralisado com cinco minutos do segundo tempo. Depois de mais de uma hora de paralisação o jogo foi adiado. A CBF irá entrar em contato com os times para remarca a continuação da partida.

Ainda no primeiro tempo, as luzes se apagaram quatro vezes. A partida foi interrompida por 30 minutos. O jogo que começou as 21h teve a sua primeira etapa com mais de uma hora de duração e só não teve mais pois a luz se apagou mais uma vez e o árbitro decidiu encerrar antes do final do acréscimos.

Na volta do intervalo houve uma quinta queda de luz, dessa maneira o árbitro Matheus Delgado Candançan resolveu interromper por 30 minutos. Após mais 30 minutos o árbitro voltou para avisar que não haveria mais a continuação.

A primeira queda ocorreu com apenas seis minutos e voltaram aos 10. Os refletores voltaram a apagar aos 12. Depois a partida seguiu normal até os 46 quando as luzes voltaram a apagar. Depois de tantas quedas a luz do estádio vinha sendo mantida pelos geradores, mas o sistema elétrico voltou a falhar. O primeiro tempo foi acabar apenas aos 63 minutos.

O intervalo teve duração de 25 minutos, dez a mais do que o padrão. Aos cinco minutos os refletores voltaram a apagar, mas dessa vez foram uma grande quantidade. Para "iluminar" os torcedores do Botafogo acenderam as luzes do celular e fizeram uma bonita festa, mas isso não impediu do jogo não acontecer.

A Light, companhia de luz do Rio de Janeiro, soltou uma nota comunicando que o problema era apenas interno do Nilton Santos. Vários carros estavam do lado de fora do estádio investigando o problema.

A próxima data!

Por questões de segurança, devido ao jogo entre Flamengo e Vasco às 16h deste domingo (22) no Maracanã, a partida entre Botafogo e Athletico será retomada para o segundo tempo na tarde deste domingo, com portões fechados, às 15h. A partida da terça-feira (24), entre Fortaleza e Botafogo, foi adiada para a próxima Data FIFA.