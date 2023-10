Goiás e São Paulo se enfrentam em duelo de opostos pelo Brasileirão

Após 10 dias de pausa nas competições devido à Data FIFA, o Goiás recebe o São Paulo nesta quarta-feira (18), no Estádio Hailé Pinheiro (também conhecido como Estádio da Serrinha) em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 no horário de Brasília.

O sufocado Goiás

As equipes vivem momentos completamente distintos na temporada, contudo a pressão por uma vitória existe para os dois lados. O Verdão do Centro-Oeste entra mais pressionado do que nunca, a equipe vem numa sequência de sete jogos sem vencer, sendo cinco empates e duas derrotas, incluindo o histórico 4x6 diante do Bahia na última rodada.

Outro fator preocupante é o desempenho do time jogando na Serrinha, o Goiás somou apenas 15 pontos em 13 jogos disputados em casa, ganhando três desses confrontos, e tem o quarto pior aproveitamento como mandante dos 20 times da Série A. Para agravar a situação, os goianos estão na zona de rebaixamento com 27 pontos, um ponto a menos do que o primeiro time fora do Z4.

Além disso, o Esmeraldino também tem o terceiro pior ataque da competição com 25 gols marcados em 26 rodadas e o artilheiro do time no Brasileirão é Guilherme Marques com 5 gols sendo 3 de pênalti. As boas notícias à torcida goiana são os retornos do lateral Maguinho, do atacante Allano e do volante Morelli. Porém, o zagueiro Lucas Halter será desfalque no confronto devido a uma lesão muscular na coxa direita sofrida na rodada anterior.

Provável escalação: Tadeu, Maguinho (Apodi), Willian Oliveira, Sidimar e Hugo; Raphael Guzzo, Morelli (Luis Oyama) e Guilherme Marques); Allano (Alesson), Julián Palacios e João Magno (Matheus Babi). Técnico: Armando Evangelista.

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

São Paulo bastante desfalcado

O Tricolor Paulista por sua vez está de bem com a vida. O time é o atual campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história e está garantido na Libertadores de 2024. Todavia, o Soberano chega pressionado pela vitória, pois o clube ainda não venceu fora de casa pelo Campeonato Brasileiro desse ano. Os paulistas estão na 10ª posição com 35 pontos conquistados e com nove vitórias sendo todas jogando em casa.

Em 12 partidas disputadas longe do Morumbi, o São Paulo conquistou apenas seis pontos e tem o segundo pior aproveitamento como visitante. Seis empates e seis derrotas. O último triunfo do São Paulo jogando como visitante pelo Brasileirão foi no dia 13 de novembro de 2022, justamente contra o Goiás. Naquela ocasião, o Tricolor ganhou pelo placar de 4 a 0.

A equipe tem algumas baixas para o confronto, como o caso dos já lesionados Galoppo, Arboleda, Igor Vinícius e Marcos Paulo. O novo integrante do Departamento Médico do clube é o argentino Jonathan Calleri. Com 14 gols no ano, o artilheiro do clube no ano está fora da temporada devido à cirurgia realizada no tornozelo direito. Atletas como Alexandre Pato, Juan, Luciano, David e Erison (que retornou depois de longo período de inatividade por estar machucado) disputarão a vaga deixada por Calleri.

Além disso, o lateral Nathan também é desfalque pelo terceiro amarelo recebido no empate sem gols contra o Vasco. Já Ferraresi (Venezuela) e James Rodriguez (Colômbia) estão defendendo suas seleções nas Eliminatórias. Para finalizar a lista, os jovens Patryck e Moreira estão fora do confronto para defender a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos.

Provável escalação: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Nestor; Lucas e Luciano (Juan). Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem