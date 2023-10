Coudet celebra vitória histórica do Inter, mas pede constância: "Manter o foco e a intensidade"

A grande vitória do Internacional contra o Santos neste domingo (22) por 7 a 1 trouxe uma tranquilidade maior para a equipe e a torcida colorada. O desempenho coletivo do time gaúcho chamou a atenção de todos que acompanharam a partida, principalmente pela eficiência apresentada.

Pensar no hoje

Eduardo Coudet afirmou a importância da equipe em pensar na reta final do Brasileiro e deixar as ambições do ano que vem para o futuro.

"Estamos focados nos objetivos a curto prazo. Este ano já está encerrando, agora precisamos concentrar-nos no jogo contra o Vasco, trabalhar no que precisamos melhorar e começar a vencer fora de casa. Falar sobre o planejamento do próximo ano não é para mim. O objetivo principal, neste momento, é pensar no próximo jogo."

Ausência de vitórias fora de casa preocupa

A equipe do Internacional não vence uma partida fora de seus domínios há quatro meses. Wanderson, ponta esquerda do time, também diz que vencer a próxima partida é fundamental.

"Eu acredito que nossa equipe merece, da forma como temos trabalhado. Agora, é manter o foco e a intensidade nos jogos fora de casa e subir na tabela, o que é o mais importante."

Enner Valencia se redimindo

Enner Valencia havia sido muito contestado nos últimos jogos, principalmente devido ao seu desempenho no confronto contra o Fluminense. O craque do time marcou dois dos sete gols da equipe e foi muito acionado durante toda a partida.