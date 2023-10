Coudet lamenta derrota do Inter para o Bahia: "A Data Fifa jogou muito contra nós"

Nesta quarta-feira (18), o Internacional foi até a Itaipava Arena Fonte Nova, mas não conseguiu sair com um resultado positivo contra o Bahia. O placar final marcou 1 a 0 para os mandantes, que fizeram o gol com o ex-Grêmio, Biel. Na coletiva de imprensa, Coudet atribuiu a derrota aos desfalques que teve.

O técnico argentino não gostou de perder jogadores para a Data Fifa e também reclamou dos desfalques por lesão, afirmando que o Colorado sentiu muito a ausência dos jogadores:

"Está claro que sentimos a ausência, são jogadores muito importantes para nós. (...) Obviamente que a Data Fifa jogou muito contra nós"

Coudet fala sobre seca de gols e briga do Internacional no Campeonato Brasileiro

O que se viu em campo foi um Bahia que explorava muito os contra-ataques em velocidade e se aproveitava dos erros individuais do Inter para buscar o ataque. Prova disso foram os três gols anulados do time baiano, todos por impedimento.

Os gaúchos, por sua vez, pecavam muito na troca de passes e não conseguiam levar tanto perigo. Maurício foi quem mais se esforçou, mas parou na trave e no goleiro Marcos Felipe. Sobre a ausência de gols, Coudet comentou:

"Tem uma realidade em que está nos custando muito para fazer gols, sobretudo quando temos alguns desfalques. Uma realidade que não conseguimos ocultar"

Com a derrota, o Internacional vai dormir na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado nesta quinta-feira (19) pelos times que ainda entram em campo. O Colorado soma 32 pontos e ainda corre risco de entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas, visto que o primeiro dentro do Z-4, o Santos, conquistou 30 pontos até o momento.

Coudet falou sobre a briga do Internacional no Campeonato Brasileiro e afirmou que o time vai brigar para subir muito na tabela:

"Não tenho dúvidas de que podemos brigar para subir muito na tabela".

Agenda

O Colorado volta a campo no próximo domingo (22), contra o Santos, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio. O Bahia, por sua vez, joga no dia anterior contra o Fortaleza, às 18h30, novamente na Itaipava Arena Fonte Nova.