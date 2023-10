Internacional precisa de milagre para retornar à Libertadores em 2024

A situação do Internacional não é das melhores no Brasileirão, com uma série de erros e poucos acertos. Apesar do resultado expressivo conquistado diante do Santos, vencendo por 7 a 1, sendo considerada a maior goleada da atual edição do Campeonato Brasileiro, superando até mesmo o Palmeiras quando goleou o Goiás, por 5 a 0, a equipe colorada precisa fazer uma campanha milagrosa para voltar à Libertadores em 2024.

O time de Eduardo Coudet teve o pior ataque do campeonato, com apenas 23 gols marcados, mas depois de superar o Santos, chegou a 30 gols na competição em 28 rodadas e ultrapassou Coritiba (29), Goiás (28), Vasco (28) e Cruzeiro (25). Com 35 pontos, o Colorado permanece na 12ª posição, quatro à frente do Z-4.

Retorno milagroso

Com o bom desempenho no último jogo, o time alimentou "esperança" na torcida Colorada de uma possível vaga na Libertadores de 2024. Para retornar ao torneio continental, a equipe precisa de no mínimo 8 vitórias em 10 jogos pra chegar aos 60 pontos. Historicamente, essa é a pontuação que garante vaga no G-6 e coloca o clube de volta à Libertadores.

Pontuação do Inter nos últimos anos

2006: 69 pontos, 2° lugar;

2007: 54 pontos, 11° lugar;

2008: 54 pontos, 6° lugar;

2009: 65 pontos, 2° lugar;

2010: 58 pontos, 7° lugar (o Botafogo foi o 6°);

2011: 60 pontos, 5° lugar ( São Paulo foi o 6°) ;

2012: 52 pontos, 10° lugar;

2013: 48 pontos, 13° lugar;

2014: 69 pontos, 3° lugar;

2015: 60 pontos, 5° lugar ( Sport foi o 6°);

2016: 43 pontos, caiu para a série B, na 17ª colocação.

2017: Estava na Série B

2018: 59 pontos garantiu G-6 (Atlético-MG foi o 6º);

2019: 63 pontos garantiu G-6 (São Paulo foi o 6º);

2020: 59 pontos garantiu G-6 (Grêmio foi o 6º);

2021: 56 pontos garantiu G-6 (Bragantino foi o 6º);

2022: 58 pontos garantiu G-6 (Athletico-PR foi o 6º).

O que vem pela frente?

Depois de um susto com o lateral direito Fabricio Bustos no treino de terça-feira (24), o argentino se recuperou da pancada no tornozelo e treinou normalmente nesta quarta. Desta forma, o técnico Eduardo Coudet terá sua força máxima à disposição para o confronto nesta quinta-feira (26) contra o Internacional.

Em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado encara o Vasco em partida que será realizada em São Januário, a partir das 19h.