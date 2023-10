Internacional aposta em 'dificuldade' do Bahia em casa para voltar a somar pontos

Internacional e Bahia medirão forças nesta quarta-feira (18) pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, às 21h30. Vale lembrar que em um retrospecto geral entre as equipes, são 59 jogos oficiais, com 31 vitórias do Internacional, 15 empates e 11 triunfos do Bahia.

Faltando somente 12 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Colorado vem de uma série desastrosa de três derrotas, um empate, e para conforto ou desespero soma apenas uma vitória, ficando na 12ª colocação, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores da América. Enquanto o adversário, o Tricolor tem dois triunfos, um empate e duas derrotas, somando 28 pontos, e é o 16° colocado.

Pontos fortes Colorados

O ponto forte do Internacional é sua boa fama, já que é considerado o time com a tabela mais tranquila, tendo a sequência de jogos mais fáceis da competição, com somente 40% de aproveitamento dos seus próximos doze rivais.

Vale ressaltar também, que a vitória no Gre-Nal representou uma resposta animadora, após a eliminação na Libertadores. O Colorado ainda tem uma vaga na competição do ano que vem como objetivo, o que torna o triunfo em Salvador necessário já que a distância para o G-6, no momento, é de apenas dez pontos.

Pontos fracos Colorados

Apesar da "boa fama" na tabela, o Colorado também tem a má fama de pior ataque e, na busca dos três pontos, Eduardo Coudet contará com uma série de desfalques. Renê será ausência na lateral esquerda por suspensão. Já Rochet, Aránguiz, Johnny e Valencia estão com suas seleções na data do Fifa.

Pontos fortes do Bahia

O ponto mais forte do time da casa, é justamente conhecer o campo e ter domínio dele. Sua confiança aumentou também, após uma vitória de 6 a 4 sobre o Goiás, em Goiânia. o Tricolor mudou assim sua perspectiva e conseguiu dar um pouco de alegria para sua torcida. Os três gols anotados diante do Goiás também ajudaram o centroavante Everaldo a quebrar um jejum de mais de dois meses sem balançar as redes.

Outro ponto forte é que, para enfrentar o Inter, a equipe não tem desfalques por lesão ou suspensão. Assim, Rogério Ceni pode repetir, diante do adversário, a escalação usada contra o Goiás. A volta de Léo Cittadini, recuperado de lesão, porém, pode levar o treinador a mexer na equipe.

Pontos fracos do Bahia

De pontos negativos, o Bahia tem de sobra, a começar pelas dificuldades de jogar em casa, sendo o quinto pior mandante desta edição do Campeonato Brasileiro. Já quando se trata de pior defesa, disputa com o Vasco a terceira colocação, com 38 gols sofridos. Sendo assim, Rogério Ceni espera ajudar a equipe baiana a superar esse desafio de não vencer em casa.

O que o Colorado deve fazer para vencer a equipe de Rogério Ceni

O Internacional pode começar explorando o gramado e, dessa maneira, tendo um controle de posse de bola produtivo buscando ser mais letal e fazer o gol de imediato. Porém se der espaços, o time da casa, empurrado pela torcida e pressionado por ser péssimo de vencer na Arena, pode em um contra-ataque marcar um gol. Para que não aconteça isso, é necessário uma boa marcação, com mais pressão na saída de bola para que o Bahia não tenha chance de sair tocando.